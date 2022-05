El Tribunal de la UE torna la immunitat a Puigdemont de forma cautelar

Nou gir en el contenciós que mantenen obert l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La cort europea va decidir ahir tornar cautelarment la immunitat parlamentària que el vicepresident del Tribunal General els va retirar a finals de juliol passat quan va desestimar la demanda de mesures provisionals presentada pels tres eurodiputats independentistes, després de la decisió adoptada el març passat pel ple del Parlament Europeu, en considerar que no havien aconseguit demostrar que concorregués el requisit de la urgència necessari per a la concessió de les mesures provisionals.

Perjudici greu i irreparable

Segons la interlocutòria emesa el 30 de juliol, el perjudici greu i irreparable invocat pels polítics catalans no podia ser qualificat de cert o acreditat amb un grau de probabilitat suficient. Tots tres van decidir recórrer la decisió en cassació davant del Tribunal de Justícia, que ahir els va donar la raó i va suspendre cautelarment l’execució de les decisions. La defensa dels tres eurodiputats va al·legar llavors que el Tribunal General va cometre un error de dret en ignorar que se’ls podia causar un perjudici greu i irreparable abans que hi hagués una sentència definitiva sobre l’execució de les ordres de detenció i entrega europees emeses contra ells pel president de la sala segona del Tribunal Suprem.

Aquest perjudici, va justificar el seu equip d’advocats, no podia derivar únicament del lliurament a les autoritats espanyoles, sinó també de la seva detenció, fins i tot per un temps limitat. Com a prova d’això van esmentar l’arrest de Puigdemont a Sardenya el 23 de setembre de 2021. En la interlocutòria de finals de juliol, el vicepresident del Tribunal General va considerar que amb l’existència d’euroordres contra els diputats i les descripcions incloses en el sistema d’informació Schengen de segona generació no n’hi havia prou per demostrar amb un grau de probabilitat suficient que la detenció dels diputats fos previsible, de manera que no concorria el requisit de la urgència.