El PSOE negocia a darrera hora per salvar la llei de comunicació audiovisual

La tramitació de la llei de comunicació audiovisual es preveia complexa. Traumàtica fins i tot. Però el que no semblava entrar dins dels plans del Govern era no tenir els suports tancats a poques hores de la seva votació al Congrés. Amb els acords ja decidits al si de l’executiu entre PSOE i Unides Podem, i de portes enfora amb el PNB i ERC, el ple d’avui, on es debatrà la norma per a la seva aprovació, aparentava ser un camí senzill que tanqués mesos de negociacions. Tot i això, una esmena a última hora dels socialistes va posar en alerta els socis -fins i tot els morats- i el PSOE es va veure obligat a obrir converses per salvar la llei.

Els xocs radiquen en una modificació que van introduir els socialistes en el text -aprovat en comissió amb el sí de PSOE, Podem, PNB i ERC- que substituïa una paraula per una altra. Aquest simple canvi atorga la categoria de productora independent a les grans empreses audiovisuals sempre que no prestin servei a la pròpia cadena. Per revertir el text al seu estat original, Unides Podem, ERC i EH Bildu van registrar ahir una esmena transaccional que només serà aprovada si el PSOE decideix donar-li suport per evitar que la norma acabi sent rebutjada.