Lamuà diu al PP que no existeix cap  amenaça contra el castellà

El diputat gironí Marc Lamuà va expressar ahir al Congrés dels Diputats la disconformitat del grup socialista amb una proposició no de llei presentada pel PP per «garantir de manera efectiva i immediata el dret de tots els alumnes a la utilització de la llengua castellana com a llengua vehicular del sistema educatiu a Catalunya».

«El PP ha decidit, a través d’aquesta proposició, crear una guerra de llengües per instar a la polarització amb el nacionalisme més recalcitrant, per tal d’atraure aquells vots tacats d’odi que una vegada els van ajudar a pujar al poder», va afirmar Lamuà, tot afegint que «aquesta proposició no tracta, en realitat, de llengua ni d’educació, sinó que és un altre intent de degradació institucional per part de la dreta». Lamuà es va dirigir als populars preguntant per què no van fer res quan estaven al govern, afirmant que «el problema que vostès assenyalen, aquesta amenaça que pretenen dibuixar, ni existia quan el PP governava, ni existeix ara».