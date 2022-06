Calculen que criar un fill costa 819 euros al mes de mitjana a Catalunya

El cost de criar un fill el 2022 a Espanya és de 672 euros al mes, un 14,5% més que el 2018 (quan eren 587 euros), i 900.000 famílies, les més empobrides, directament no poden cobrir aquesta despesa fins i tot dedicant-hi tots els seus ingressos, segons un informe de Save the Children presentat ahir. «Quan ens concentrem en les llars per sota del llindar de la pobresa, per a un 54% el cost de criar els seus fills supera els ingressos dels quals disposen. Haurien de destinar més del 100% dels ingressos que entren a casa. Són unes 900.000 llars. Són casos en què criar els fills és un autèntic drama. Moltes vegades la pregunta es redueix a mengen ells o mengem nosaltres?», va afirmar Alexander Elu, especialista en pobresa de Save the Children, durant una roda de premsa celebrada a Sevilla, amb motiu de la propera celebració de les eleccions andaluses. L’associació demana al nou Govern que es comprometi amb una política «amb mirada d’infància».

Diferències per comunitats En la investigació de Save the Children, titulada El cost de la criança el 2022, es constaten diferències entre les comunitats autònomes. Així, per exemple, el cost mitjà de la criança a Andalusia baixa fins a 641 euros al mes, mentre que a Catalunya augmenta a 819 euros. Això es tradueix en el fet que criar un fill a Catalunya és fins a un 27,8% més car que a Andalusia. A més, s’observa que el cost de criar un fill va augmentant amb l’edat, passant dels 556 euros de mitjana per a l’etapa de 0 a 3 anys fins als 736 euros a l’etapa de 13 a 17 anys. Segons va explicar Elu, això «xoca» amb la manera com es plantegen les ajudes a la criança, que fonamentalment es concentren en la primera infància. Pel que fa als productes o serveis més cars en la cistella de la criança a Espanya, l’informe de Save the Children situa en primer lloc l’alimentació (que suposa el 17,4% del cost), seguida de la conciliació -que inclou l’educació infantil o les extraescolars- (17,3%), les despeses extraordinàries -com regals o vacances- (14,1%), l’educació (13,1%) i l’habitatge (12,5%). De les dades es desprèn que les partides de criança que més han augmentat de preu respecte al 2018 són les associades a les despeses corrents de l’habitatge (amb un increment del 53%), els mobles i estris (un 30% més) i el lleure i les joguines (un 25% més). Propostes Segons indica Save the Children, «no pot ser que criar un fill a Espanya sigui un luxe» i que hi hagi famílies que han d’«escollir entre posar un menjar saludable a taula o posar unes ulleres al seu fill». Davant d’aquesta situació, la directora d’Incidència Social i Polítiques d’Infància de Save the Children, Catalina Perazzo, va proposar algunes recomanacions com un nou ajut universal a la criança de 100 euros mensuals per a famílies amb fills menors de 18 anys; l’actualització del valor real dels complements de criança de famílies perceptores de l’IMV i els ingressos baixos, i la reducció del tipus impositiu per a bolquers i productes d’higiene menstrual.