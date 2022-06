El 12% dels geriàtrics han estat sancionats des del 2019

L’11,7% de les residències de gent gran a Catalunya han estat multades per la Generalitat en els últims quatre anys, en gran manera per infraccions greus. Els procediments sancionadors es van triplicar a partir del 2020, any d’inici de la pandèmia de coronavirus, quan les denúncies dels familiars es van disparar i l’elevat nombre de morts va augmentar la pressió de la fiscalia sobre aquests centres.

Concretament, de les 1.073 residències que funcionen a Catalunya, 126 van ser objecte d’un expedient sancionador entre principis del 2019 i l’abril del 2022, segons les dades revelades pel portal de transparència de la Generalitat. El 71% de les infraccions comeses es consideren molt greus, entre d’altres no permetre-hi l’accés sanitari, cometre faltes importants d’higiene respecte els residents, immobilitzar-los sense prescripció mèdica o no disposar de personal qualificat. En aquest període es van tancar o van suspendre 17 centres i es van imposar multes per valor d’1,7 milions d’euros. Més de la meitat, el 55%, encara no han estat abonades.

Cada any, el cos d’inspectors de serveis socials del Govern visita un per un tots els equipaments de la Generalitat. «Sense avisar i a qualsevol hora: de dia o de nit», insisteixen fonts d’aquest organisme supervisor. Durant les visites, que es poden allargar diverses hores, parlen amb els residents i amb els treballadors, i analitzen al detall la vida del centre. Fins i tot hi mengen. A més d’aquestes inspeccions ordinàries, també s’hi efectuen inspeccions per denúncies, la pràctica majoria dels familiars dels centres, i, evidentment, sense avisar.

El 2019, la Generalitat va sancionar 16 centres, ja fossin públics, privats o concertats. Les multes imposades van des dels 4.600 als 49.000 euros. Els centres sancionats van cometre un total de 39 infraccions, de les quals el 74% eren casos molt greus.

El 2020, la xifra de residències sancionades i les infraccions detectades es va triplicar respecte l’any anterior: van ser 46 procediments oberts i 138 infraccions comeses. El 72% correspon a situacions molt greus. També es va incrementar el nombre de sancions. En total, la suma imposada va superar el mig milió d’euros, tot i que només se n’han abonat 204.100.

El 2021 va seguir la mateixa tendència. Van continuar a l’alça les sancions, amb un total de 42, i es van cometre 197 infraccions, de les quals el 73% van ser molt greus. Aquí ja es nota l’impacte de la pandèmia, ja que només dos expedients es van arrossegar des del 2019. Aquell any es va decretar el tancament de vuit centres i la suspensió d’activitat de tres més. És a dir, que un total d’11 empreses van haver de deixar de prestar els seus serveis.

El 2021 també consta l’expedient de la residència Fiella de Tremp, on van morir 61 avis de coronavirus. El procediment sancionador detecta 12 infraccions, de les quals nou són molt greus. A més, hi ha dues residències que es van tancar al març i setembre del 2021, que aquell any van obstaculitzar les tasques dels inspectors, fins al punt de no deixar-los fer la visita.