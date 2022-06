El TSJ insta el Govern a donar instruccions per aplicar el 25%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instat el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep González-Cambray, a «dictar les instruccions, resolucions i circulars en matèria de personal docent» per assegurar que es compleix la sentència que obliga a impartir com a mínim un 25% d’hores lectives en castellà a les escoles. Ho va fer en dues actuacions dictades ahir que desestimen dos recursos interposats per la Generalitat contra dues resolucions del TSJC dels dies 4 i 13 de maig.

L’alt tribunal català retreu a la Generalitat que al·legui que la sentència vulnera drets d’alumnes i professors, però «no obstant això, no contribueix a argumentar perquè considera que amb la decisió s’estan violentant els drets dels alumnes i professors, quan del que es tracta és d’assegurar un mínim d’impartició d’hores lectives de castellà i català a les escoles».