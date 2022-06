Imputat el cap de l'oficina de Puigdemont per demanar informació policial a un mosso

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar com imputat per al mes vinent de juliol a l'excap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, per haver demanat a l'agent dels Mossos d'Esquadra Xavier M., també investigat, informació policial sobre si existia algun control contra ell que li impedís viatjar, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Aquestes indagacions es desenvolupen en una peça separada del 'cas Voloh' sobre presumpta corrupció i finançament del 'procés' i han estat reactivades a petició del fiscal anticorrupció Fernando Maldonado, que s'encarrega del cas. Els missatges amb el policia van ser trobats en el telèfon d'Alay, confiscat quan va ser detingut l'octubre de 2020 en la macrooperació de la Guàrdia Civil en la qual va detenir al denominat 'estat major' del 'procés'.