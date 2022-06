El cap de l’oficina de Puigdemont acumula una altra imputació

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar com a imputat el juliol l’excap de l’oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, per haver demanat a l’agent dels Mossos d’Esquadra Xavier M., també investigat, informació policial sobre si hi havia algun control contra ell que li impedís viatjar. Aquestes indagacions es desenvolupen en una peça separada del cas Voloh sobre presumpta corrupció i finançament del procés i han estat reactivades a petició del fiscal anticorrupció Fernando Maldonado. Els missatges amb el policia van ser trobats al telèfon d’Alay, confiscat quan va ser detingut l’octubre del 2020 en la macro operació de la Guàrdia Civil en què es va detenir l’anomenat estat major del procés.

«Hola Xavi, necessitaria un petit favor. Ja ho saps. Mira si es manté efectiu el control específic que hi ha contra meu. M’aniria bé una pantalla també, si us plau». Aquest missatge va ser escrit per Alay a un quart d’onze del 17 de juliol del 2020 i anava dirigit al mosso Xavier M. Al cap de pocs minuts, va insistir: «Si pots, sí. Millor tenir-ho si us plau. Això és una llosa que tinc a sobre per viatjar». L’agent respon: «Bon dia, Josep. I tant que puc, però estic de vacances i torno a treballar a l’agost. Si ja ho necessites, demano a algú de confiança que m’ho miri». Continua: «Tot molt bé. No et preocupis, ho faré personalment per assegurar-nos-ho, però si em van dir que no sorties, és segur que no surts».

A l’agost, el mosso ara encausat va enviar per Whatsapp a Alay la pantalla del missatge que apareix als arxius policials i que exposava: «La persona no té requeriments pendents». El policia català, que segons la conversa era a Waterloo (població belga on resideix Puigdemont), afegeix: «Confirmat. No ho passis a ningú, si us plau, ni jo t’he dit res». La Guàrdia Civil exposa en l’informe de l’anàlisi del telèfon del cap de l’oficina de Puigdemont que «d’aquests missatges es desprèn un ús d’informació reservada, com és l’accés a fitxers policials, per facilitar informació a Alay sobre l’existència o no de requisitòries contra ell», cosa que podria ser constitutiva d’un presumpte delicte de revelació de secrets.