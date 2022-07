Rovira i Turull mantenen una reunió a Ginebra per «teixir estratègies»

El flamant secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, es va desplaçar ahir fins a Ginebra per reunir-se amb la seva homòloga d’ERC, Marta Rovira. Tots dos van desenvolupar grans complicitats quan eren els responsables dels respectius grups parlamentaris. Segons va comunicar la part republicana, que va destacar la condició de «represaliats» de tots dos, en la trobada Rovira i Turull es van emplaçar a «teixir complicitats i una estratègia compartida» entre les forces respectives, en un moment en què les relacions entre ERC i Junts es troben en plena normalitat, és a dir, pèssimes, com sempre. Així, els postconvergents veuen ineludible una entesa que porti a una unitat d’acció en tots els fronts, especialment al Congrés, per tal de pressionar Pedro Sánchez. Per part seva, els republicans no volen ni sentir a parlar de lliurar el comandament del que faci el seu grup parlamentari a una mena de direcció col·legiada.