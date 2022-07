Puigdemont perd el primer pols judicial contra l’Eurocambra

El Tribunal General de la Unió Europea va rebutjar ahir el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la decisió inicial del Parlament Europeu de no reconèixer la seva condició d’eurodiputats, ni les prerrogatives associades al càrrec ni participar en la sessió constitutiva de la legislatura a l’inici d’aquesta, arran de la decisió de la Junta Electoral Central espanyola d’enviar una llista de candidats electes -corresponent a les eleccions europees del maig del 2019- en què no apareixia el nom dels dos polítics catalans. Segons la Cort, el recurs és «inadmissible».

«El Tribunal General conclou que la impossibilitat dels demandants d’assumir les seves funcions, d’exercir els seus mandats i d’ocupar els seus escons al Parlament no deriva de la negativa de l’expresident del Parlament (el conservador italià Antonio Tajani en aquell moment) a reconèixer-los la condició de diputat europeu, continguda en l’escrit de 27 de juny de 2019, sinó de l’aplicació del dret espanyol, tal com aquesta es reflecteix a les notificacions de la Junta Electoral Central de 17 i 20 de juny de 2019, respecte de les quals l’expresident del Parlament i, de manera més general, el Parlament no disposaven de cap marge d’apreciació», estableix la sentència, que apunta que Tajani es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels demandants notificada per les autoritats espanyoles.

La cort també conclou que la instrucció de Tajani al secretari general del Parlament Europeu del 29 de maig, en què suspenia les acreditacions dels electes espanyols fins que la cambra hagués rebut confirmació oficial, no va tenir efectes jurídics que afectessin els interessos de Puigdemont i Comín, i conclou que tampoc no va tenir com a efecte impedir-los realitzar els tràmits administratius necessaris per entrar en funcions i exercir els seus mandats.

Recurs del 2019

El cas resol el recurs presentat a finals de juny del 2019 contra la decisió del Parlament Europeu d’impedir que recollissin les seves credencials i no reconèixer-los com a eurodiputats. Encara que la seva llista va obtenir més d’1 milió de vots i tots dos van obtenir un escó, en la notificació final remesa per la Junta Electoral Central al Parlament Europeu no es van incloure els seus noms perquè no van acudir a acatar o jurar la Constitució espanyola tal com exigeix la legislació nacional, de manera que la JEC va declarar vacants els seus escons i suspeses les seves prerrogatives.

Com a conseqüència d’això, el 27 de juny de 2019 Tajani els va notificar que no els podia tractar com a futurs membres del Parlament perquè els seus noms no apareixien a la llista de candidats electes notificada oficialment per les autoritats espanyoles. En aquella llista tampoc no s’hi va incloure el nom del líder d’ERC, Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem no va permetre sortir de la presó -es trobava en presó preventiva a causa del judici del procés- per complir el tràmit requerit per obtenir l’escó. El resultat va ser que cap dels tres es va poder acudir a la sessió de constitució del ple del Parlament Europeu a Estrasburg el 2 de juliol del 2019.

La cort europea va rebutjar poc després el recurs de mesures cautelars presentat per l’expresident i l’exconseller -contra la delegació de la seva acreditació provisional i la participació em el ple inaugural- i no va ser fins al desembre del 2019 quan Puigdemont i Comín van obtenir el seu escó, arran de la sentència sobre el cas d’Oriol Junqueras.