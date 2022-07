L’ANC, crítica amb els partits per la Diada: «No ens refiem de ningú»

L’Assemblea Nacional Catalana prepara una mobilització crítica amb els partits per a la Diada de l’11 de setembre. «No ens refiem de ningú, ho farem la gent i per la gent, i aquest és el full de ruta», va defensar la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu. Sota el lema «11-S i 1-O. Tornem-hi per vèncer: Independència», l’entitat remarca la necessitat d’«obrir un nou cicle polític», on el debat de la independència torni a ser «al centre». «Hem de posar tota la força de la gent per fer aquest canvi», va indicar Feliu. El format i els detalls de la mobilització s’anunciaran a finals de juliol. Ara bé, l’ANC ha donat a conèixer la samarreta i el logotip. «És de color negre perquè simbolitza la lluita i no rendició», va dir Feliu. El vicepresident de l’entitat, Jordi Pesarrodona, va apostar perquè la Diada d’aquest any sigui la del «reafirmament» del poble. «Quan el poble està mobilitzat i va a una és quan realment tots els que han de seguir el mandat del poble tiren endavant», va apuntar.