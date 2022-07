Sánchez i Aragonès reprenen el diàleg de cara als Pressupostos

Gairebé tres mesos després que esclatés el cas Pegasus, la tornada a la relativa calma. En la interlocució institucional entre el Govern i la Generalitat, també entre l’executiu i ERC. En la recuperació del diàleg com a única via possible de resolució de les diferències. Això és el que van sancionar ahir, al Palau de la Moncloa, Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La seva sola trobada, que es va allargar durant una hora i 45 minuts, ja simbolitzava el retorn a la casella de sortida, i l’acord que van assolir, la convocatòria de la taula de diàleg a Madrid per a l’última setmana de juliol, l’evidència que les dues parts volen i necessiten continuar amb el seu full de ruta, encara que s’hi oposi feroçment Junts. Perquè en l’horitzó ja treuen el cap els Pressupostos del 2023, i perquè prosperin serà vital la bona sintonia entre els dos executius.

Ni a la Moncloa ni a la Generalitat, en les últimes hores, donaven per fet que sortiria una data de la reunió d’aquest 15 de juliol. Sánchez i Aragonès havien mantingut la seva darrera reunió fa 10 mesos a la capital catalana. Es van veure al maig, a Barcelona, ​​en plena tensió pel cas Pegasus, i va ser quan es van emplaçar a un cara a cara. Però les tibantors entre els dos governs encara es notaven, es van creuar les eleccions andaluses del 19-J, les crítiques d’anada i tornada. Les dues darreres trobades entre els seus lloctinents, Félix Bolaños i Laura Vilagrà, a Madrid i a Barcelona, van ajudar a millorar les relacions. A asfaltar el camí. A arribar al punt d’ahir, al compromís d’una nova taula de diàleg per als darrers dies de juliol.

Serà la tercera vegada que es celebri. La primera va ser el 26 de febrer del 2020, a la Moncloa, amb Quim Torra al capdavant de la Generalitat. La segona, el 15 de setembre passat, a la capital catalana, ja amb Aragonès com a nou cap de l’executiu. Però per a la pròxima, un altre cop a Madrid, i a finals de mes -falta decidir el dia-, la foto no serà la mateixa: no hi acudiran els dos presidents, que ja han «fet la feina», segons explicava la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez. Previsiblement no hi assistirà Junts -així va passar fa 10 mesos-, encara que els dos líders van convenir que seria «molt desitjable» que els dos gabinets estiguessin representats per les dues formacions que els componen.

La reunió va ser valorada «positivament» per les dues parts, el clima va ser «correcte». Però en les respectives compareixences també es van apreciar diferències de to. Així, Aragonès, des del Centre Cultural Blanquerna de la capital (i no des de la Moncloa), encara que va reconèixer la «importància» de la seva reunió amb Sánchez, va advertir que la relació entre els dos executius només es «normalitzarà» si hi ha « acords parcials» a la taula de diàleg. «Avui hi ha una aposta ratificada per avançar en el diàleg. A partir d’aquí, si hi ha avenços amb acords concrets, que permetin resoldre el conflicte en qüestions com la repressió o la negativa que Catalunya pugui decidir el seu futur, aleshores es podrà normalitzar la relació», va assenyalar.

També fonts de l’executiu central es van mostrar convençudes que en la cita de finals de mes es tancaran pactes concrets. Però cap dels dos equips no perfila quins. Rodríguez va recordar que, des del setembre, les dues parts treballen i hi ha assumptes «avançats».

Sánchez i Aragonès no van conversar sobre la reforma del delicte de sedició –el Govern és partidari de canviar la legislació penal, però defensa que no té majoria parlamentària per aprovar-la–, ni sobre el dictamen de l’advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE ) contra Carles Puigdemont. El cap de l’executiu català va mostrar el seu «màxim respecte als represaliats», però va afegir que no negociarà la situació de l’expresident amb el Govern central.

Aclarir l’espionatge

Sí que van abordar la crisi per Pegasus. La portaveu no va oferir detalls, però Aragonès va celebrar que Sánchez es comprometés a «col·laborar de manera absoluta amb la justícia per aclarir els fets en el marc dels procediments judicials en marxa».

De cara a la reunió de la taula, per a la Generalitat és important avançar en la fi de la «criminalització i la repressió», que hi hagi «fets i concrecions», i també es consensuïn «línies de treball» per a la «desjudicialització». Rodríguez va respondre recordant que els dos governs parteixen de posicions «molt diferents», que l’executiu defensa la necessitat de «perfeccionar l’Estat autonòmic» i que les dues parts coincideixen que el diàleg és l’única manera de continuar caminant.

No es va parlar dels Pressupostos del 2023. O almenys ni la ministra ni Aragonès els ho van dir als mitjans. Era obvi, perquè està clar que l’acord s’ha de teixir entre el Govern i ERC. Però els comptes de l’any que ve donaran una idea sobre si la normalització de relacions s’ha completat. A la Moncloa no volen donar per fet res encara. Sens dubte, l’acord està més a prop ara que fa només unes setmanes.