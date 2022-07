Rescaten un infant que havia quedat tancat en un balcó al centre de Badalona

Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona i un mosso d’esquadra fora de servei van rescatar divendres un nen petit que havia quedat tancat en un balcó a ple sol al centre de Badalona. L’incident es va produir al carrer Canonge Baranera i el menor –d’uns tres anys- estava sol, completament despullat i plorant desconsoladament. Les imatges del rescat les va publicar l’exalcalde i líder del PP a l’Ajuntament, Xavier García Albiol, penjant el vídeo a les xarxes socials. Albiol va demanar responsabilitats al consistori i a la Generalitat davant el que va titllar de «salvatjada». El tercer tinent d’alcalde de Badalona, David Torrents, va assenyalar que el succés hauria sigut «accidental» i va confirmat que el cas està a mans dels Serveis Socials.

En les imatges es pot veure com una ambulància del SEM es col·loca just sota el balcó –al número 52 del carrer Canonge Baranera- i, des del sostre del vehicle, dos homes poden accedir-hi i rescatar el menor en braços. Per la seva banda, el tinent d’alcalde, David Torrents, va criticar l’exalcalde del Partit Popular per publicar el vídeo del menor a les xarxes socials: «Publicar el vídeo del menor és repugnant», va assenyalar Torrents.