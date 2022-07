ADN en una peça de roba estreny el setge en el cas Jubany

La policia científica ha trobat restes d’ADN a la part davantera del jersei que portava Helena Jubany el 2001. Hi ha almenys dues mostres «poc concloents». Avui el jutjat de Sabadell pren ADN a Xavi Jiménez, únic investigat actualment. Ho va avançar el periodista Carles Porta, director del programa Crims. Així ho va confirmar després el germà del Jubany en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El cos d’Helena Jubany va ser llançat des del terrat d’un edifici del carrer de Calvet d’Estrella de Sabadell la matinada del 2 de desembre del 2001. Des d’aquell dia, la seva família intenta descobrir qui ho va fer.

Noves tecnologies

Tant el fiscal com l’advocat Benet Salellas, per la família Jubany, i la Policia Nacional van demanar que es practiquessin noves diligències. La més cridanera va ser recuperar roba que va pertànyer a Jubany per comprovar si ara, gràcies a les noves tecnologies, apareixien en aquestes peces restes biològiques de Jiménez.

Jiménez va entrar en el radar de la justícia en temps de descompte, quan faltaven poques hores perquè la prescripció el convertís en intocable. Un nou jutge de Sabadell va reobrir la causa, després de 15 anys en stand by.

Jubany, que tenia 27 anys i treballava com a bibliotecària a Sentmenat quan la van assassinar, va ser trobada morta després de ser llançada inconscient, però encara viva, a un celobert des del terrat d’un edifici de Sabadell el 2 de desembre del 2001.

El germà d’Helena Jubany, Joan Jubany, va destacar ahir que la troballa de l’ADN a la jaqueta pot ser determinant per saber qui la va matar. De les mostres recollides per la unitat científica de la Policia Nacional, una correspon a una dona, però les altres restes encara són «no concloents». Joan Jubany es va mostrar esperançat per la possibilitat de comprovar a través de les restes d’ADN de la jaqueta qui va estar amb Helena el dia que la van assassinar.

Sota custòdia judicial

La preocupació de la família, va afegir Joan Jubany, era que la jaqueta no conservés les restes biològiques del dia dels fets, encara que afortunadament, va dir, la peça ha estat durant dues dècades sota custòdia judicial i en bones condicions.

Xavier Jiménez és l’únic investigat com a presumpte autor de l’assassinat de Jubany, però la família de la víctima no descarta que hi hagi més implicats en el crim.

El jutjat de Sabadell que instrueix el cas va deixar en llibertat Xavier Jiménez l’abril passat, encara que amb la prohibició de sortir d’Espanya, ja que, amb les indagacions recollides fins ara, el magistrat aprecia «indicis suficients» que Jiménez hi va participar crim.