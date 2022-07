ERC demana aïllar el Govern davant el soroll intern a Junts

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va identificar les discrepàncies i el «soroll intern» al si de Junts com el «principal factor desestabilitzador» del Govern que presideix Pere Aragonès. En una entrevista amb Efe, Vilalta va opinar que la tensió dels últims dies entre els dos socis de coalició, arran de la suspensió de la presidenta de Junts, Laura Borràs, com a diputada i presidenta del Parlament, «no ha d’afectar el Govern». «L’executiu no s’hauria de ressentir» per aquesta suspensió, va assenyalar Vilalta, malgrat que Borràs, després de ser apartada del seu càrrec, ha acusat ERC, la CUP i el PSC d’actuar com a «jutges hipòcrites» i de ser «còmplices» de la «guerra bruta» contra l’independentisme.

ERC, va explicar Vilalta, treballa per «estabilitzar i reforçar el Govern, perquè pugui ser útil per a la ciutadania i pugui desplegar el seu pla», i es va mostrar convençuda que això és compartit «majoritàriament» per Junts. Tot i això, segons la portaveu d’ERC, «el principal factor desestabilitzador del Govern no són les discrepàncies entre els socis de coalició», que com passa en altres països són «molt normals», sinó «el mateix soroll dins de Junts». Refer consensos «El soroll intern dins de Junts no ha permès posar tot l’èmfasi on cal posar-lo, en les polítiques que està fent aquest govern, en la seva agenda transformadora», va destacar Vilalta, en vetllada al·lusió al pols entre els sectors més pragmàtics de Junts i l’ala més unilateralista, que defensa sortir del Govern. Per això, va instar Junts a actuar amb la «màxima responsabilitat» per evitar que les seves «discrepàncies internes afectin l’estabilitat d’un Govern que ha d’estar centrat a servir més i millor la ciutadania». Un dels temes calents que haurà de gestionar Alba Vergés en substitució de Borràs en els propers mesos és si segueix permetent el vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig, fugit a Bèlgica, els vots del qual la Mesa del Parlament ha continuat comptabilitzant en les últimes setmanes, malgrat la prohibició del TC. Va apuntar que ERC vol «explorar canvis en el reglament del Parlament», fins i tot «de manera exprés», que permetin «no només mantenir la delegació de vot de Puig i que pugui participar en alguna comissió, sinó mantenir tots els seus drets com a diputat».