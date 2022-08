JuntsxCat es planteja un progressiu aïllament de Laura Borràs

En els partits polítics hi ha la unitat, els matisos, les discrepàncies, el xoc frontal... i després hi ha la distància que separa Laura Borràs de nombrosos dirigents de la seva pròpia formació: són a les antípodes. La decisió de la presidenta del partit de donar suport entusiasta als qui van boicotejar l’homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona ha estat, potser, la gota que fa vessar el got de la paciència d’un nombrós sector de la direcció que considera que la destituïda presidenta del Parlament fa exactament el contrari que JxCat busca: ser un partit seriós i de govern. En canvi, les formes i el fons de Borràs, segons s’admet internament, s’acosten més al populisme i al trumpisme. Què farà el secretari general, Jordi Turull? De moment manté silenci i el més probable, segons les fonts consultades, és que no hi hagi decisions immediates, sinó un procés progressiu d’aïllament de Borràs i el seu grup de sorollosos incondicionals perquè el partit no es vegi arrossegat a posicions marginals al tauler polític.

Entre la direcció de Junts s’escampa des de dimecres un sentiment que va des de la preocupació a l’enorme incomoditat, passant per la indignació. Tot i això, entenen que el populisme i personalisme extrem amb què Borràs exerceix el seu paper són la millor manera de situar-la cada vegada més fora de joc. Això sí, els dirigents consultats tenen clar que el partit plantarà cara. Ja ho ha fet internament, quan en una tensa executiva diversos noms destacats del partit i del Govern li van reclamar que fes un pas enrere quan es va obrir judici contra ella per corrupció. Aquest dimecres el partit va trigar tot just dues hores a desmarcar-se públicament de l’actuació de Borràs a l’homenatge del 17-A. El partit tampoc ha comprat en cap moment la tesi de Borràs en defensa de la mà dreta, el diputat Francesc de Dalmases, que va agafar del braç i va esbroncar una periodista de TV3. Turull va guanyant batalles El capítol de desacords ja és notable. I la tesi principal és que Borràs s’està envoltant sola d’un reducte minoritari. Recorden que Turull va ser més votat que ella al congrés, i que els fidels de la presidenta del partit van perdre nítidament diverses votacions a la ponència organitzativa. Recorden a més que la decisió del Parlament de suspendre-la com a presidenta de la Cambra no ha portat cap terratrèmol al Govern, com ella promovia, atès que Turull també va sortir al pas del discurs incendiari de Borràs aquell dia i va demanar evitar el xoc de retrets entre partits independentistes. Amb tot, al partit també hi ha qui creu que la situació és insostenible, que Borràs no deixarà de protagonitzar escenes populistes que arrosseguen la marca de Junts i que a les portes d’unes eleccions municipals decisives per a la formació, no es pot mantenir aquesta sagnia interna. Que Borràs no té intenció de canviar va tornar a quedar clar aquest dijous a Catalunya Ràdio, quan eludia tota autocrítica sobre el boicot a l’homenatge a les víctimes i sortia a l’atac contra la gestió autonòmica del Govern del qual Junts en forma part. El partit celebrarà una reunió de la comissió executiva el dia 29 d’agost que promet tornar a ser intensa. Trumpisme i supremacisme Mentrestant, ERC mira la situació amb una indissimulada satisfacció. Constata que Borràs és trumpisme pur i situa el principal rival en posicions marginals. També a la CUP veuen amb preocupació que Borràs encoratgi un sector antipolític, populista i supremacista, de l’independentisme català.