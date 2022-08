El conductor que va envestir el grup de ciclistes a Castellbisbal aquest diumenge, i que va deixar darrere seu dos morts i un ferit en estat crític, "no tan sols no va frenar sinó que va accelerar", segons el relat d'un dels supervivents il·lesos.

El president del club ciclista de Rubí, que formava part del grup de ciclistes agredit, Pedro Cancio, ha explicat a EFE com va passar l’atropellament, quan ell i set ciclistes més estaven fent la ruta Gelida-Terrassa. El grup pedalava per la carretera entre Castellbisbal i Martorell i van ser envestits per un vehicle que hauria ocupat el carril contrari.

«El que anava l’últim al grup, que va poder reaccionar i caure a un costat, sense més conseqüències, va veure com va accelerar i va treure el braç com dient ‘aquí us quedeu’ i gesticulant amb una ‘peineta’», ha assenyalat Cancio.

«Quan anàvem per un pont ample passat Martorell, un cotxe de cara va canviar de carril i els va envestir a tots. El cotxe a més, ni va frenar, va accelerar», ha lamentat l’aficionat al ciclisme, que ha reivindicat: «Això no és un accident, no ha sigut sense voler. Tal com van passar els fets, és un atemptat». Cancio ha defensat que hi va haver «mala intenció», ja que «es va canviar de carril sense motiu i va accelerar».

El ciclista ha explicat que no van arribar a veure-li la cara, tot i que el seu company que anava al final del pilot sí que va constatar que era «un noi». «Estant ell a terra li va recriminar els fets i ell va treure el braç per la finestreta», ha assenyalat.

En la línia de la Federació Catalana de Ciclisme, el club ciclista de Rubí reclama que les lleis els emparin i que «aquests delinqüents no quedin impunes» i «els jutges tinguin eines per castigar aquesta gent».

Rubí ha declarat tres dies de dol oficial per la mort dels dos ciclistes. Un d’ells va morir a l’acte i l’altre, en el seu trasllat en helicòpter a l’hospital Vall d’Hebron. Dels dos ferits traslladats a l’hospital de Bellvitge, un està fora de perill i l’altre, en estat crític.

Cancio ha destacat la rapidesa amb què van arribar els equips d’emergències sanitàries, així com els Mossos d’Esquadra, que continuen investigant el cas. L’atropellament va tenir lloc al punt quilomètric 0,5 de la C-243c, que es va mantenir tallada durant unes hores. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 10.47 hores.

Un veí de la plaça de Martorell on va aparèixer el cotxe abandonat poc després, va explicar a EFE que havia vist el vehicle ple de sang a la part del conductor i que de la lluna frontal del vehicle «no quedava res» en estar «totalment destrossada». Unes deu hores més tard, l’home, que alguns mitjans asseguren que es podria tractar d’un veí de Martorell de 41 anys i amb antecedents, va ser detingut pels Mossos.

Amb aquestes morts ja en són 112 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les vies interurbanes de Catalunya.