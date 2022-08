Condemnat a 240 anys el líder més important de la pornografia infantil

Jean Luc Aschbacher i Christian Bernard Georges Arson, els dos ciutadans francesos considerats líders de la xarxa de pornografia infantil més gran desarticulada fins a la data a Espanya, han sigut condemnats per l’Audiència de Tarragona a 240 anys de presó el primer i a 19 anys el segon.

La sentència posa fi a un extenuant procés que s’ha allargat més de set anys des que van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra el juny del 2015. La resolució judicial confirma que rere l’aparença legal de la productora Productos Aschom S.L. s’amagava una sòrdida factoria que va gravar a Barcelona i Tortosa més d’un milió d’imatges de nens explotats sexualment en més de 300 rodatges.

La detenció d’aquests dos pederastes va conduir a una cèl·lula integrada per set explotadors que havien abusat de 103 menors espanyols i marroquins per generar continguts que van comprar 593 homes de 45 països diferents.

La sentència, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, té data de 25 d’agost de 2022, sis dies abans que s’esgotés la presó preventiva per a Aschbacher, la qual cosa hauria significat que també ell quedés en llibertat a l’espera de la resolució judicial.

Això és el que va passar fa pocs mesos amb el seu soci, Arson, que en ’acabar el seu temps d’arrest cautelar i, davant la indignació general, va sortir al carrer.

Fugitius el 2019

Ara, després d’aquesta sentència, haurà de tornar a la presó. La indignació per la tornada temporal de tots dos a la societat no es devia únicament al fet que Aschbacher i Arson són depredadors de nens, sinó també que tots dos ja van fugir la primera vegada que se’ls jutjava per aquests fets el 2019. Van assistir juntament amb la resta d’integrants de la xarxa a les primeres sessions, però després es van escapar. José Cardona Serrat, Fernando Aguilera Garrido, Miguel Avilés Fernández i Martín Rafael Chanza Almudéver, que no van fugir, sí que van ser condemnats a 132 anys, a 59 anys, a 43 anys i a 20 anys, respectivament.

Aquesta cèl·lula estava integrada per un setè membre, Youness en Naciri, un jove que va començar sent víctima d’Aschbacher i Arson, però que va acabar treballant per a ells. Aquest últim pedòfil també va fugir amb els dos francesos durant el primer judici i és l’únic que actualment segueix en parador desconegut.