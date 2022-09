Cap conseller d'ERC serà present a la manifestació de la Diada organitzada per l'ANC. Segons ha pogut saber l'ACN els membres republicans del Govern rebutgen ser a la manifestació perquè no volen participar en actes "contra independentistes". D'aquesta manera, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; el conseller d'Empresa, Roger Torrent; el d'Educació, Josep González-Cambray; la d'Acció Climàtica, Teresa Jordà; la de Cultura, Natàlia Garriga; i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, sostenen el mateix argument que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per no anar a la manifestació.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ja va anunciar que no hi seria perquè serà al CECOR per garantir la seguretat de la jornada. Tot i no assistir a la manifestació convocada per l'ANC els consellers han assegurat que sí que participaran a altres actes en motiu de la Diada, com l'ofrena del Govern o l'acte institucional, entre altres. A diferència dels representants d'ERC al Govern, tots els consellers de Junts ja van confirmar que sí que serien presents a la mobilització.