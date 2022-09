Anna Gabriel nega al Suprem que conegués els avisos del TC

L’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es va mostrar visiblement emocionada davant els mitjans, va negar ahir davant l’instructor del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, conèixer els requeriments judicials que va efectuar el Tribunal Constitucional el 2017 per intentar frenar la declaració unilateral d’independència de Catalunya. D’aquesta manera, l’exdiputada anticapitalista va posar en dubte el requisit bàsic perquè pugui acabar sent condemnada pel delicte de desobediència pel qual ha estat processada un any després en aquesta causa, van informar fonts jurídiques. Després d’afirmar que «no s’hauria d’haver produït mai la judicialització del que és una aspiració legítima d’un poble» i sostenir que «la repressió crea dolor», però també «solidaritat», l’exparlamentària va explicar que la fiscalia només s’havia interessat per si ella havia estat requerida personalment pel Constitucional, cosa que explica la brevetat amb què es va desenvolupar la seva compareixença.

Tornarà a Suïssa Gabriel, que es va presentar voluntàriament al Tribunal Suprem al juliol, es va mostrar confiada que la causa sigui arxivada o es remeti a Barcelona. Va recordar els quatre anys que porta «fora de casa», després d’haver fugit a Suïssa, país al qual tornarà mentre espera la celebració del judici, per respondre als «compromisos professionals i militants», que, segons la portaveu de la CUP, Maria Sirvent, encara té en aquest país. Tenint en compte el criteri mantingut per l’alt tribunal en relació amb els altres acusats pel procés, consistent en què els acusats només per desobediència fossin jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la remissió de les actuacions a Barcelona es presenta com l’escenari més probable per a l’exdiputada de la CUP, que, com al juliol, va quedar en llibertat sense cap mena de mesura cautelar més que l’obligació de facilitar un domicili i un telèfon al tribunal. Des de l’acusació que exerceix Vox es van titllar de «mentides» les seves paraules. El seu secretari general, Javier Ortega Smith, va recordar que els requeriments per aturar el procés van ser públics i notoris, coneguts per tota la ciutadania, no només pels diputats del Parlament. Entre les persones que es van acostar als voltants del Suprem per mostrar el seu suport a Gabriel hi havia el president d’ERC, Oriol Junqueras, que havia tingut un esmorzar informatiu a Madrid. També es van desplaçar fins a la seu de l’alt tribunal representants de Junts, la CUP, Podem, Bildu i BNG, la majoria diputats al Congrés.