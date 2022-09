Arxiven la causa contra alts càrrecs municipals de Cornellà

La justícia no veu delicte en les actuacions dels quatre responsables de l’Ajuntament de Cornellà que seguien imputats, després que al juliol es produïssin els primers nou arxius a la ciutat del Baix Llobregat, en la investigació per les presumptes irregularitats en el si del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat (CELH). El Jutjat d’Instrucció 4 de Cornellà de Llobregat va procedir el passat 9 de setembre a l’arxiu provisional de la causa per presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i frau en l’administració pública contra els encausats, apartant-se la jutgessa dels indicis delictius que es desprenien de les indagacions de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional.