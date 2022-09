El secretari general d’Infraestructures del govern espanyol, Xavier Flores, ha admès aquest dissabte una “coincidència desgraciada de fets” aquest mes de setembre que ha provocat una “concatenació d’incidències” que feia “molt de temps” que no es registrava a Rodalies, però ha demanat també ser “rigorós” en el recompte. “S’ha de ser transparent però també rigorós”, ha dit a Catalunya Ràdio, on ha recordat que comparteixen amb la Generalitat tot el registre i seguiment d’aquestes incidències. Flores ha reivindicat que la xarxa té un dèficit històric d’inversió que ara s’està intentant revertir amb molts projectes.

Flores ha dit que no pot garantir que hi hagi més problemes, especialment per les condicions meteorològiques. De tota manera, fins aquest setembre, ha assegurat que s’havia registrat una millora de les incidències. “Aquest no ha estat un bon mes”, ha admès.