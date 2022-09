Pujol rep l’alta mèdica en evolucionar favorablement de l’ictus patit dilluns

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va rebre ahir l'alta mèdica de l'Hospital de Sant Pau, on es trobava ingressat, en evolucionar favorablement de l'ictus que va patir dilluns passat.

Segons va informar l'Hospital de Sant Pau en un comunicat, l'expresident català va rebre l'alta mèdica de la Unitat d'Ictus del citat centre hospitalari, ahir a les deu del matí.

Donada la bona evolució del seu estat neurològic, l'equip mèdic que l'ha atès va decidir donar-li l'alta hospitalària al seu domicili, on continuarà amb la rehabilitació motora i de llenguatge. «En les últimes 48 hores, el senyor Pujol ha presentat una bona evolució del seu estat neurològic, persistint en l'alta alguns dèficits del llenguatge», assenyalava l’Hospital de Sant Pau.

L'equip mèdic preveu una bona evolució en les properes setmanes i, d'ara endavant, l'expresident català seguirà amb els controls ambulatoris en les consultes de Neurologia de l'hospital per fer el preceptiu seguiment.

Pujol va ingressar dilluns a les cinc de la tarda en urgències de l'Hospital de Sant Pau procedent de l'Hospital de Barcelona per a l'avaluació i tractament d'un ictus. Els símptomes van començar a les onze del matí d'aquest mateix dia amb un trastorn en el llenguatge, per la qual cosa va ser traslladat a l'Hospital de Barcelona, on van confirmar l'existència d'un ictus isquèmic, és a dir, un ictus per falta de flux sanguini cerebral. Aquest hospital, d’acord amb la família, va decidir el seu trasllat a l'Hospital de Sant Pau.

Després de valorar el cas de forma multidiscipliar, i atès que els símptomes persistien i estaven dins de les primeres vuit hores des de l'inici d’aquests, es va iniciar un tractament endovascular, que va consistir en una trombectomia mecànica mitjançant cateterisme via femoral.