La demarcació de Girona rebrà una ajuda de la Generalitat de 18,24 milions d’euros per rehabilitar els habitatges de 23 barris de deu municipis amb l’objectiu de millorar l’estalvi energètic. Així ho recull el nou programa de Barris del Govern, que compta amb els fons Next Generation de la Unió Europea. Figueres serà qui rebrà la inversió més important. La subvenció permetrà actuar als barris de Sant Joan i Sant Josep, on les edificacions tenen una antiguitat superior als seixanta anys. La inversió del programa de Barris a tot Catalunya ascendeix a 97 milions d’euros i beneficiarà un total de 38 municipis.

El propòsit de les ajudes, gestionades a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és fomentar l’estalvi energètic als edificis dels barris o àrees, considerats d’actuació prioritària per part dels ajuntaments. El programa també finançarà obres per millorar l’accessibilitat als habitatges, com la instal·lació d’ascensors, i actuacions per evitar la degradació física de l’edifici. Així mateix, inclou actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn, com noves infraestructures de sanejament i la millora de zones verdes i zones comunitàries.

En aquest sentit, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, assenyala que "aquestes obres repercutiran en una millora de la qualitat de vida de moltes persones i en una major implicació en la vida comunitària, millorant les condicions de vida als barris i contribuint a teixir una societat més inclusiva i més cohesionada”.

A Girona, les subvencions per ajudar als propietaris dels habitatges a pagar les obres permetran rehabilitar també el nucli urbà central de Sant Feliu de Guíxols i diferents barris a Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós, Caldes de Malavella, Salt, Olot, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.

Criteris de subvenció als propietaris d’habitatges

Les subvencions que rebran els propietaris per a la rehabilitació dels habitatges es repartiran en funció de l’estalvi energètic derivat de la reforma. Així, si la reducció del consum és igual o superior al 30%, la subvenció pot arribar fins al 40%, amb un màxim de 8.100 euros per habitatge. En cas que l’estalvi sigui igual o superior al 45%, se subvencionarà fins al 65%, amb un màxim de 14.500 euros per habitatge, i si la reducció del consum és igual o superior al 60%, es podrà subvencionar fins a un 80% de l’obra, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge.

Subvencions del 100% en famílies vulnerables

Per tal que les ajudes arribin a totes les llars, la consellera Violant Cervera ha anunciat que "es preveu que hi hagi subvencions de fins al 100% en els casos de famílies vulnerables". El pla comptarà amb la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per facilitar la gestió de les actuacions programades.

Ajudes a un centenar de barris de tot el territori català

El programa beneficiarà un centenar de barris de 38 municipis de tot Catalunya. La província de Barcelona rebrà una inversió de 51,76 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges en 20 municipis. Tant l’àrea metropolitana de Barcelona com la capital catalana queden excloses d’aquest programa, ja que es beneficiaran d’altres convocatòries. En el cas de la demarcació de Tarragona, la rehabilitació es promourà a 7 municipis amb una subvenció de 16,04 milions, i a la ciutat de Lleida es faran actuacions a 11 barris, amb una inversió de 9,97 milions.

A més dels 97 milions d’euros previstos per la Generalitat en aquest pla, 31 consistoris aportaran subvencions complementàries per valor de 8,85 milions d’euros per a la rehabilitació d’edificis.