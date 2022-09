La jutgessa absol Sandro Rosell del delicte de frau a l’Agència Tributària

Un jutjat de Barcelona ha absolt l’empresari i expresident del Barça Sandro Rosell de presumptament haver defraudat 230.591 euros a Hisenda el 2012 i per al qual la Fiscalia de Barcelona reclamava dos anys i nou mesos de presó. Al judici, l’exmandatari blaugrana va denunciar que se sentia «objecte d’una persecució» des que va accedir a la presidència del club. La sentència considera legal que Rosell utilitzés una empresa administrada per cobrar serveis professionals. L’acusació pública defensava que Rosell «va idear i executar una conducta de defraudació» a Hisenda, «va simular» operacions i va deduir despeses, com ara viatges o abonaments de televisió, quan no podia fer-ho.

La sentència del Jutjat Penal número 3 de Barcelona discrepa d’aquesta tesi, mantinguda també per l’Agència Tributària, i recull els plantejaments dels advocats de l’empresari, per això rebutja que l’empresa TOC SLU, a través de la qual Rosell facturava els seus serveis professionals, constitueix una «simple aparença al servei de la defraudació penal». Segons la jutgessa, TOC SLU «va prestar uns serveis reals, va procedir a la seva facturació, va rebre els pagaments corresponents als serveis prestats, els va ingressar en la seva comptabilitat i va assumir com a propis, i fins i tot a efectes fiscals, en integrar-los en la base imposable de l’impost de societats». La resolució recorda que «la prestació de serveis professionals a través de societats mercantils resulta possible» i que «afrontar una activitat empresarial o professional com a persona física o jurídica és una opció legítima emparada per l’ordenament jurídic i l’expressió de la llibertat d’empresa consagrada» a la Constitució. «Estructura elemental» Tot i considerar provat que la societat de Rosell era una «estructura elemental» amb cinc empleats (quatre dedicats a tasques de manteniment i neteja del domicili de l’empresari i de la seva segona residència), la jutgessa assevera que era una «persona jurídica vàlidament constituïda», amb mitjans personals suficients per portar a terme la seva activitat.