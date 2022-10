Una jutge constata que l’ANC va boicotejar les empreses no independentistes

La magistrada del jutjat mercantil número 11 de Barcelona ha sentenciat en contra de la campanya Consum Estratègic de l’ANC i considera acreditat que aquesta va suposar, de facto, un boicot a les empreses no independentistes. La jutgessa dóna la raó a Foment del Treball en la seva denúncia, coincideix amb les resolucions prèvies de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i ordena la clausura definitiva del web amb el cercador d’empreses afins a les posicions independentistes. «Ha quedat acreditat que la conducta duta a terme per l’ANC constitueix un acte d’obstaculització, en la seva modalitat de boicot», considera la magistrada en la seva sentència, que pot ser recorreguda.

Al novembre del 2018, un any i un mes després del referèndum de l’1-O, l’ANC va anunciar la posada en marxa d’una campanya batejada com a Consum Estratègic. Segons aquesta, l’entitat independentista -aleshores presidida per Elisenda Paluzie- iniciava l’elaboració d’una llista d’empreses afins a les seves posicions i feia una crida la població únicament a consumir productes d’aquestes per així beneficiar, segons van argumentar, les posicions favorables a la independència de Catalunya. Posteriorment, va llançar una pàgina web amb un cercador de companyies simpatitzants i les va presentar com una alternativa a aquelles empreses «que han participat en la campanya de la por». Davant d’aquesta iniciativa, la patronal Foment del Treball va presentar una denúncia davant dels tribunals perquè considerava que aquest acte suposava un boicot i competència deslleial.

La pugna judicial va començar el 2019 i el jutjat a càrrec del cas va acceptar les mesures cautelars reclamades per Foment i va ordenar suspendre temporalment el web de l’ANC. Abans d’emetre sentència, la CNMC també va inspeccionar la causa i va censurar la campanya de l’ANC, si bé va decidir no imposar-li cap sanció. Un cop concloses les indagacions de la CNMC, el jutjat mercantil de Barcelona ha emès el seu veredicte i ha decidit en aquesta mateixa línia.