La víctima de presumptes maltractaments per part dels seus pares, pastors evangèlics, ha assegurat que els seus progenitors li van dir que "tenia el dimoni dins" quan els va confessar que era gai, el 2017 a Terrassa (Vallès Occidental), als 18 anys.

Aquest dijous ha començat a la secció 9 de l'Audiència de Barcelona el judici contra els pastors evangèlics, seguidors estrictes d'una branca del cristianisme evangèlic, en un cas de denúncies creuades, on els progenitors també acusen el seu fill, i al qui era la seva parella, d'agredir-los pels mateixos fets.

La Fiscalia només acusa els progenitors i demana dos anys i quatre mesos de presó per al pare, i un any i mig per a la seva dona, per vexar el seu fill per ser gai i agredir-lo el març del 2017, quan els acusats havien quedat amb la víctima per retornar-li el passaport després que se n'anés de casa mesos abans.

El jove, que només ha contestat a les preguntes de la Fiscalia i del seu lletrat per la seva doble condició de víctima i imputat, ha explicat que, el gener del 2017, va fugir del domicili davant el temor que els seus pares, si descobrien la seva homosexualitat, l'infligissin algun tipus de càstig físic o "el portessin a algun lloc".

No seria fins a dies després, en una reunió a l'institut on la víctima estudiava, que el jove va confessar als seus pares que era gai en presència de treballadores del centre educatiu.

La víctima ha assegurat que el seu pare, en la reunió, li va dir que "l'origen del penis és estar a la vagina" i que podia tornar a casa si reflexionava, i que la seva mare li va preguntar, des de la decepció, "quant temps duia sent gai" i per què no ho havia explicat abans.

Entre la confessió de la seva homosexualitat i l'agressió, la víctima ha explicat que els seus progenitors l'esperaven algunes vegades fora de l'institut "amb una postura bastant intimidant" per forçar-lo a tornar a casa i que el seu pare li va fer arribar una carta on li deia que el que feia no estava bé, que "era pecat".

La víctima ha defensat que el dia de l'agressió els pares es van molestar perquè s'havia presentat amb el que era llavors la seva parella, motiu pel qual es van negar a donar-li el document d'identitat, el que va desembocar en un forcejament amb la mare, que era qui tenia la documentació.

El jove ha explicat que el seu pare el va agafar, i va ser llavors quan la parella de la víctima, que s'havia quedat enrere, va decidir intervenir per socórrer-lo, motiu pel qual el pastor evangèlic el va agafar del coll i va tractar de propinar-li un cop de puny, que va rebre el seu propi fill en interposar-se al mig.

"La meva mare va sortir del cotxe, anava per darrere, i va dir que com m'atrevia a pegar-li al meu propi pare per un 'maricón'", ha explicat la víctima.

Personal del centre educatiu on es va produir la reunió ha atestat que el pare va fer comentaris homòfobs contra el seu fill, i que va arribar a dir-li que la decisió que havia pres era una "sentència de mort" i, encara que es van oferir com a mediadors per reconduir la situació, els progenitors no van tornar més.

Per la seva banda, els pares neguen que tinguessin cap problema amb el fill per la seva orientació sexual malgrat que per a ells va ser "un xoc" que hagués "canviat la seva inclinació sexual" i que, el dia de l'agressió, l'acusat va anar cap al cotxe i va tractar de treure-li la bossa a la seva mare i la va atacar.

Els dos progenitors, que només han contestat al seu advocat, han negat en el seu relat que infligissin càstigs físics als seus fills, cosa que també ha atestat la filla dels dos pastors i germana de la víctima, i que la seva única preocupació era saber com subsistia i com vivia.

La segona sessió del judici se celebrarà el proper 28 de novembre i continuarà amb la testifical de diversos agents dels Mossos d'Esquadra, després del que el cas quedarà vist per a sentència.