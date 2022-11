El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb 35-41 diputats, pujant fins a 8 escons respecte als 33 actuals, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). I ERC, amb una forquilla d'entre 30-36 es mantindria en segon lloc per sobre de Junts (19-24), que podria perdre fins a 13 escons. El PPC escalaria a la quarta posició amb 11-16; seguit de la CUP (8-12); Comuns (6-10); Vox (6-10) i en últim lloc Cs (0-4). L'enquesta a 2.000 persones es va realitzar entre el 27 de setembre i el 21 d'octubre, per tant, abans i després de la marxa de Junts del Govern, que es va produir el 7 d'octubre. D'altra banda, la majoria independentista podria perillar amb una forquilla de 57-72 escons, per sota dels actuals 74. La majoria està en 68 escons.

L'enquesta estima que el PPC creixi entre 8 i 13 diputats; i preveu que CUP i comuns no tinguin gaire variacions respecte als seus escons actuals. Els anticapitalistes obtindrien una forquilla d'entre 8 i 12, davant dels 9 actuals; i els comuns en traurien entre 6 i 10, ara en tenen 8. En canvi, el CEO detecta una davallada de Vox que passaria dels 11 a 6-10; i de Cs que fins i tot podria quedar fora del Parlament amb una forquilla de 0-4 diputats, per sota dels 6 actuals.

El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Muñoz, ha afirmat que és "aviat" per treure conclusions sobre els efectes de la sortida de Junts del Govern ja que la meitat de les enquestes es van realitzar abans de la decisió i, l'altra meitat, després del 7 d'octubre. I, a més, assegura que no s'han observat diferències substancials entre les enquestes realitzades abans i després.

Per a Muñoz, segons l'enquesta, no és que Junts perdi votants en favor d'un altre partit sinó que no és capaç d'atraure nous votants de l'abstenció. I ha destacat també que a les últimes eleccions del 2021, Junts tenia el seu electorat "molt mobilitzat".

Pel que fa a les transferències de vot respecte a les últimes eleccions del 14 de febrer del 2021 es conclou que CUP i comuns són els partits que presenten taxes més elevades de retenció de vot. Mentre que Ciutadans té les més baixes.

A la pregunta de qui votarien si tinguessin un segon vot, ERC és la segona opció preferida dels votants de PSC, Junts i la CUP. I, en canvi, el PSC és la segona opció preferida dels votants d'En Comú Podem. Els votants d'ERC repartirien el seu segon vot entre PSC (23%), Junts i la CUP (21% cadascun). Per la seva banda, els votants de Vox i Cs tenen el PPC com a segona opció.

Valoració líders

El president d'ERC, Oriol Junqueras, és el líder polític més ben valorat amb un 4,9 seguit del portaveu de Podem al Congrés, Jaume Asens, que obté un 4,5. Al seu darrere hi ha el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la diputada de la CUP Eulàlia Reguant; i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, amb un triple empat amb un 4,4. El líder polític menys valorat és el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, amb un 1,8. I la líder del seu partit, Inés Arrimadas, és més coneguda per part dels enquestats que el president Aragonès.

Eleccions al Congrés

Pel que fa a l'estimació d'escons en cas d'unes eleccions al Congrés, el PSC guanyaria els comicis a Catalunya amb 12-15, millorant els 12 actuals. I, en segona posició, se situaria ERC amb 10-13, que va guanyar les últimes eleccions espanyoles amb 13 escons. Junts es mantindria en tercer lloc amb 6-8 diputats (ara en té 8); el PPC n'obtindria entre 4 i 7 (davant dels 2 actuals); els comuns es quedarien amb 4-6 (ara en té 7); la CUP n'aconseguiria entre 1 i 3, ara en té 2. Vox es quedaria amb 2-3 i Cs en última posició amb 0-1.

El 50% dels catalans no està a favor de la independència

El 50% dels catalans són contraris a la independència mentre que el 42% s'hi posiciona a favor, segons l'últim Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En comparació amb l'última enquesta del juny no es detecten variacions substancials. El 'no' baixa dos punts del 52% al 50%, mentre que els favorables a la independència passen del 41% al 42%.

Tant entre els partidaris com entre els contraris a la independència, hi ha una majoria que pensa que hi ha d'haver una via pactada per resoldre el conflicte. En el cas dels votants de Junts, estan dividits entre els que aposten per una via unilateral i els que volen un pacte. De fet a Junts és on hi ha més partidaris de la unilateralitat, per davant de la CUP.