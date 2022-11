El conseller Joaquim Nadal va presentar ahir els objectius i les actuacions del seu Departament davant la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya, en una llarga intervenció en què va compartir davant els diputats el retrat de la universitat que s’ha dibuixat després de la ronda de trucades a col·legues catedràtics i professors per preparar la intervenció (de més d’una hora). «Les plantilles envelleixen per dalt i es precaritzen per sota», va resumir.

Davant la pregunta lògica de tot nou conseller: què podria fer jo per revertir-ho? Els seus col·legues, explica, han respost de manera unànime: un programa de finançament de places de professors permanents. «Les facultats estan sota mínims i no es garanteix el relleu dels docents que es jubilen, amb el risc de descapitalització que això suposa», va continuar. Així li han relatat les seves fonts a moltes de les facultats catalanes i així ho va compartir ahir al Parlament, afegint que el seu repte és clar: «continuar creixent en l’excel·lència, millorar les prestacions de la docència i arribar als nivells de transferència homologables a la UE». Per donar resposta al que en pocs dies en el càrrec ha assumit que és el clam unànime al món universitari, Nadal va anunciar la seva intenció d’implementar un «pla de xoc d’incentius de la millora en la docència per solucionar la precarietat laboral». Un pla en què el Departament, segons va avançar el conseller, preveu invertir 30 milions d’euros: 10 milions cada any en els propers tres anys. Revisió de tarifes Una altra de les mesures proposades ahir pel conseller Nadal seguint una altra de les demandes històriques és una revisió de les taxes universitàries en alguns casos, amb mesures com la gratuïtat de la matrícula a la facultat als fills de famílies monoparentals o la gratuïtat de la matrícula dels estudiants amb matrícula d’honor procedents de cicles formatius per equiparar-los als procedents de batxillerat. El conseller també va parlar d’un altre dels temes que està a l’agenda força més enllà de la conselleria: la creació, juntament amb el Departament d’Igualtat i Feminismes, d’un protocol contra l’assetjament a les universitats.