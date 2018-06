Un incendi crema 3.000 metres quadrats de vegetació a Llagostera i talla la GIV-6821

Un incendi en un camp ha cremat 3.000 metres quadrats de vegetació a Llagostera aquest migdia. Com a conseqüència del foc els Mossos han hagut de tallar un dels carrils de la carretera GIV-6821. Els agents han donat pas alternatiu als vehicles i això ha generat prop d'un quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa.

Pels volts de les tres de la tarda l'incendi ha quedat estabilitzat i ara hi continuen treballant diverses dotacions que remullen la zona, per tal de poder-lo extingir el més aviat possible. A l'incendi hi han treballat set mitjans terrestres, recolzats per dues dotacions aèries. El foc no ha provocat ferits.