La manca de finançament allunya el projecte del parc dels volcans d'Olot

La manca de finançament privat per a l'espai Cràter difon cada cop més dins un temps inconcret el Parc dels Volcans d'Olot. Fa pocs dies l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar a Ràdio Olot que l'Ajuntament preveu demanar una pròrroga del finançament compromès des d'Europa per la construcció del centre de difusió del vulcanisme denominat espai Cràter.

El motiu és que disposen d'1,85 milions d'euros dels Fons Europeus de Cooperació Regional per a la construcció d'un centre interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme. Això no obstant el projecte està valorat en 4 milions d'euros i si l'Ajuntament no aconsegueix els 2,2 milions d'euros que falten abans del 2021, el compromís dels ajuts queda sense efecte.

L'opinió expressada per l'alcalde és que la situació política de Catalunya ha influït en la situació d'encallament del projecte. Sobre la base d'aquesta circumstància, l'alcalde demanarà que li deixin més temps per buscar diners. En cas que no hi hagi res a fer, l'Ajuntament tornarà a començar i buscarà els fons en algun altre lloc.

A més, l'Ajuntament disposa d'un terreny de 3.000 m2 al costat de la plaça de braus. Els va comprar el 2015 per 250.000 euros i de moment serveixen per guardar el material destinat a les obres de reforma del Firal. El 2017, l'Ajuntament va presentar un avanç del projecte del centre d'interpretació fet pels responsables del Camp Nou Experiences. Es tracta, d'un recorregut virtual destinat a la gent que visita el Camp Nou en dies que no hi ha partit.

L'Ajuntament ha buscat ajuts públics i també privats. Respecte als darrers la voluntat és buscar fórmules que puguin fer rendible l'explotació de l'espai. És a dir, que els inversors puguin obtenir beneficis de les entrades o fins i tot gestionar el centre a partir d'una concessió. Tot i això, de moment, no han trobat ningú disposat.

L'Ajuntament fins i tot ha observat el Parc Vulcània a l'Auvernia. Es tracta d'un parc creat fa dècades perquè fos un pol d'atracció turística per a l'Auvernia.

És a dir, la mateixa funció prevista pel centre d'interpretació d'Olot. Respecte al que volen fer a Olot, la idea és que, sobre la base de la més avançada tecnologia audiovisual, els visitants puguin viure en realitat virtual els fenòmens volcànics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la península ibèrica.

Per exemple, es tracta de submergir els visitants dins de les colades de lava que fa milers d'anys van arrossegar la seva incandescència per les valls d'Olot i en el moment que van trobar-se amb el riu Fluvià es van aturar enmig de grans columnes de vapor i al final l'aigua les va convertir en les colades de Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts.

El centre d'interpretació dels volcans està pensat també perquè centri la zona volcànica de la Garrotxa. La idea és que, després d'haver passat per l'equipament, els visitants vagin a veure els testimonis que han quedat de l'efervescència volcànica dels mil·lennis passats. Des de fa anys, Olot disposa del Museu dels Volcans. És un espai que té un accelerògraf. Es tracta d'un aparell que enregistra gràficament les variacions de l'acceleració d'un cos en moviment. És un aparell amb una vintena d'anys d'existència. També hi ha fotografies, dibuixos i explicacions referents a la Zona Volcànica de la Garrotxa.

L'equip de govern PDeCAT-DC des del 2015 va intentar incloure els altres grups polítics de l'Ajuntament en les idees de l'espai Cràter i el parc dels volcans. Un dels arguments va ser que l'actual museu dels volcans està obsolet . Tots els grups van coincidir en la necessitat d'un nou centre d'interpretació del vulcanisme.