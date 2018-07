No subvencionarà recerques sense una mostra representativa de dones

Alba Vergés va anunciar la creació d'un grup de treball format per tècnics professionals i experts que ajudi a desplegar la perspectiva de gènere en salut aquesta legislatura. La consellera va explicar que aquest grup s'enriquirà, en una segona fase, per les aportacions dels partits polítics i entitats, i posarà les bases d'unes jornades d'igualtat de gènere en salut per establir «compromisos clars i actuacions concretes» en la línia d'aquesta perspectiva. En tot cas, va avançar noves mesures en aquest sentit, com és el fet que en les properes convocatòries del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) no s'atorgaran subvencions a projectes que no incloguin una correcta representació de les dones en la seva mostra.