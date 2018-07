Banyoles, una ciutat marcada per l'aigua

Banyoles és una ciutat marcada per l'aigua. La nostra vinculació amb aquest bé natural, imprescindible per mantenir la vida, es troba en el mateix nom de la població. L'origen etimològic de la paraula Banyoles és una variant del terme llatí Balneolae, que significa «banys petits». Aquesta relació entre els banyolins i l'aigua és inqüestionable, i l'impacte que té conviure amb l'estany en la nostra vida ens configura com a ciutadans: ens hi banyem, anem a fer-hi la volta o en fem servir l'aigua quan obrim l'aixeta. No hem d'oblidar que l'aigua del nostre estany està catalogada com a bé comunal. Els banyolins i els porquerencs som propietaris de la nostra aigua i això ens n'ha de fer corresponsables.

Tot i aquesta relació tan especial amb l'aigua a Banyoles, tenim una anomalia, que des de la CUP esperem resoldre com abans millor: la distribució i comercialització de la nostra aigua està privatitzada des dels anys 30 del segle passat.

L'actual empresa privada Aigües de Banyoles, que forma part d'un conglomerat empresarial que controla la majoria de bens bàsics de la ciutat, va obtenir la concessió en plena dictadura de Primo de Rivera, gràcies a la militància feixista del primer propietari d'aquesta empresa. Aquesta concessió té una durada de 100 anys, un tipus de contracte que actualment és il·legal i que permet a l'esmentada empresa aconseguir beneficis privats d'un bé que és de tots.

Per qüestions ètiques, però també pel benefici col·lectiu que generaria, cal municipalitzar l'aigua de Banyoles. La municipalització és una aposta política que suposaria la capacitat de recuperar per a la ciutadania allò que li pertany: l'aigua de l'estany. A poc a poc s'està demostrant que les municipalitzacions en general, i la de l'aigua en particular, són la forma més eficient de gestió d'aquests béns bàsics, ja que permeten tenir-ne un control i que els beneficis que genera reverteixin en la ciutadania.

En aquest cas, és també un exercici de reparació històrica. És inacceptable que avui i aquí una empresa privada faci beneficis amb una concessió que va aconseguir fa més de 80 anys de mans d'un dictador. No té cap sentit que allò que és de tots acabi servint només per emplenar les butxaques d'un pocs.

Quan falta poc menys d'un any per les properes eleccions municipals, des de la CUP del Pla de l'Estany volem apostar decididament per aquesta iniciativa que reclamem des de fa temps: la municipalització del servei d'aigua potable.

Cal que la ciutadania de Ba-nyoles assumeixi aquesta iniciativa com una qüestió col·lectiva i un avanç imprescindible i necessari per a la nostra ciutat. És incomprensible que fins ara no hi hagi hagut una aposta clara per la municipalització, que no s'hagi començat aquest beneficiós camí. No s'entén, si no és per la connivència entre l'actual equip de govern i la direcció de l'empresa Aigües de Banyoles.

Com hem vist recentment, el descontrol que genera que l'empresa de gestió i distribució de l'aigua sigui privada ha permès que un personatge com Santi Vila hagi trobat una sortida laboral a la nostra ciutat, malmetent-ne greument la imatge. Banyoles no pot ser el cementiri daurat de personatges d'aquest tipus i això només es pot evitar retornant el servei a la gestió pública.

Fins i tot l'actual alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, gens reconeguda per la seves posicions d'esquerres, ha anunciat que municipalitzarà l'aigua d'aquesta ciutat. Les propostes que fa temps que planteja la CUP, i que sovint són estigmatitzades i criticades, acaben sent assumides per la dreta catalana perquè es demostra que són molt més eficients que les seves pròpies propostes.

Ha arribat el moment de tancar l'aixeta de la gestió privada dels servei bàsics i d'obrir-ne una altra que ens permeti gestionar de forma col·lectiva tot allò que ens dona la terra i que ha de servir per enfortir el bé comú.