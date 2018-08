El Ball Pla d'Olot formarà part de la cloenda de les Festes del Tura, al nou Firal

El Ball Pla d´Olot serà un dels actes de cloenda de les Festes del Tura i tindrà lloc en el Firal d´Olot, el marc principal tal com va ser fins al 1978. El Ball Pla tindrà lloc abans de la sardana Adeu, vila d´Olot que en els dar­rers anys ha esdevingut un dels actes estrella de les festes.

D´aquesta manera, l´ensopiment del darrer dia quedarà superat per la coincidència del ball i la sardana. La previsió és que el final pugui tenir un efecte similar al de la cercavila dels gegants, nans, cavallets i cobles de l´inici i així tancar el cicle festiu sense una sensació d´inacció.

Fonts de l´Esbart d´Olot han fet públic que a més del canvi de dia i d´ubicació el Ball Pla comptarà amb l´acompanyament musical de la Principal d´Olot. Han exposat que l´objectiu de les modificacions és fer créixer el ball pla, i aconseguir que esdevingui un dels actes imprescindibles de l´agenda de les Festes del Tura.

L´Esbart d´Olot va recuperar el ball pla el 2015 sobre la base d´un passant acabat amb dansa que ja es feia al segle XVIII i va tenir canvis significatius a finals del segle XIX. L´eclosió burgesa d´aquell temps va canviar els protagonistes del ball, que van passar de ser treballadors i gent agremiada a industrials de la localitat i de la colònia barcelonina d´estiu. Els nous balladors tenien més interès en el passant que en el ball i el 1880 van substituir el ball per una sardana que els veïns van denominar sardana dels senyors (Núria Llop- La Comarca 1802). El 1916 van treure la sardana i va quedar amb un passant i un ball de gala al casino. Als anys 70 aquesta fórmula es va fer molt impopular i el 1979 el ple de l´Ajuntament va resoldre no fer-lo més per causa de la poca participació.

El 2015, l´Esbart Dansaire d´Olot va proposar a la Comissió tornar a celebrar el Ball Pla per tal de celebrar el centenari del naixament de Sadurni Brunet, antic director de l´Esbart d´Olot. Sadurní Brunet era un escultor, modelista i fotògraf que va deixar obres seves en bona part de les esglésies i cases senyorials de les comarques gironines i els seus descendents, fa poc, han cedit un fons de 3.800 imatges a l´Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

Des de llavors, el ball pla s´ha fet a la plaça Major, com en l´època més popular i més antiga. Els participants es concentraven als locals de l´Orfeó Popular i després de fer un passant pel carrer Major celebraven el ball a la plaça Major com a obertura d´una sessió de balls populars.

La nova fórmula serà similar però el passant en comptes d´anar a la plaça Major es dirigirà al Firal, que amb les obres s´ha convertit en un espai molt gran.