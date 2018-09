Rècord de participació a la cursa Oncotrail, amb 240 equips inscrits

L'Oncotrail, la cursa solidària que organitza la Fundació Oncolliga Girona, batrà de nou el seu rècord de participació i en la seva sisena edició reunirà 240 equips, 42 més que l'any passat. Com que cada equip ha d'aportar, com a mínim, un donatiu de 1.000 euros, l'edició d'enguany en recollirà com a mínim 240.000, tot i que s'espera que la xifra acabi sent superior perquè són molts els equips que acaben sobrepassant aquesta quantitat, que es destina a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies.

Des de la seva primera edició, el repte que la fundació impulsa amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell no ha parat de crèixer i, de fet, els organitzadors han hagut d'establir un topall d'inscrits per garantir la logística i la seguretat.

D'entre els 240 equips inscrits, l'empresa que n'aporta més són els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), que gestiona l'hospital de Palamós i els CAPs de Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. En total, hi aportaran vuit equips de treballadors integrats per professionals de diferents àrees, des d'urgències fins al servei d'anatomia patològica.

A continuació hi ha l'associació Fem@Quart-QRTTeam, amb sis equips, i després l'escola bressol El Petit Montgrí, amb quatre.

Pel que fa a la procedència dels corredors, comptarà amb atletes d'arreu de les comarques gironines, de Barcelona, Tarragona, Lleida, Andorra, Madrid, Andalusia i poblacions de la Catalunya Nord com Ceret, Reiners o Sant Llorenç de la Salanca.

La sisena edició, en què col·laboraran uns 500 voluntaris, se celebrarà el 6 i 7 d'octubre, amb un itinerari circular amb sortida i arribada a Palafrugell i algun petit canvi de recorregut respecte d'anys anterior. Els inscrits hauran de cobrir els 100 quilòmetres de recorregut per la Costa Brava i les Gavarres amb un temps màxim de 30 hores, passant per 10 punts de control i avituallament.

Amb l'augment de participants any rere any, també s'han incrementat els fons recaptats. En total, en les cinc primeres edicions s'han recaptat més de 622.000 euros. Aquests diners es destinen principalment a cobrir les necessitats dels hospitals gironins a les quals no arriba l'administració, com la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia, però també es dedica una part a la investigació de la malaltia a través de l'ICO Girona i a serveis que l'Oncolliga fa als centres hospitalaris.