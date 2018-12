Una campanya alerta que la crisi està oberta i castiga els col·lectius vulnerables

La Creu Roja contraresta amb dades i testimonis l'afirmació que la crisi econòmica ha quedat enrere, tal com manté el discurs oficial dels últims mesos. L'entitat posa sobre la taula el volum de persones sense recursos que atén cada dia des de fa anys per afirmar que la recessió encara no s'ha superat i que ni l'alimentació, ni l'habitatge, ni els serveis sanitaris, ni altres qüestions bàsiques estan garantides per a tothom. Aquest «Encara No» dona nom a l'última campanya de l'organització humanitària, que busca la implicació ciutadana en algun dels seus projectes per lluitar contra la pobresa crònica.

La radiografia socioeconòmica que mostra l'«Observatori Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació» justifica la necessitat d'aquesta iniciativa de la Creu Roja, denominada #EncaraNo, amb la qual l'organització vol «continuar treballant i contribuint en la millora de les condicions de vida de moltes famílies que segueixen en situació de màxima vulnerabilitat». El nom respon al fet que, malgrat la tendència econòmica general, encara hi ha ciutadans en situació precària.

El nombre d'usuaris dels seus programes específics contra la pobresa evidencien aquesta realitat. Segons dades facilitades per la Creu Roja, l'any passat van atendre més de 200.000 persones a Catalunya i unes 35.000 a Girona, més de la meitat dels seus beneficiaris a totes les comarques. Encara que les xifres han baixat respecte al màxim assolit el 2013, quan es van registrar prop de 300.000 beneficiaris a Catalunya i quantitats molt similars fins al 2015, la responsable de l'Observatori, Pilar Millan, va advertir que encara falta molt per recuperar els nivells previs a la crisi; el 2009, l'entitat va atendre uns 150.000 catalans.

La campanya –que es pot seguir a les xarxes socials– fa una crida a ciutadans i a empreses perquè facin donatius o aportacions de productes, però també perquè s'involucrin treballant com a voluntaris en algun dels seus projectes socials. De manera general, els programes ofereixen ajudes per evitar l'exclusió residencial i escolar, per cobrir les necessitats bàsiques, per donar suport a les famílies i per assistir les persones sense llar. Aquestes últimes, tal com va afirmar el coordinador de la Creu Roja a Girona, Jordi Martori, constitueixen un «col·lectiu que sempre està en crisi».

Els objectius

A través de les diferents línies d'actuació que té obertes, l'organització vol visibilitzar la pobresa, prioritzar la lluita contra la seva cronificació, treballar per a la inclusió social, adaptar-se a la diversitat de perfils dels ciutadans que necessiten suport, millorar les seves capacitats per ajudar-los a trobar una feina qualificada, acompanyar-los en la construcció de xarxes de suport i treballar perquè tinguin accés als drets socials.