Deixen en llibertat sota fiança diversos membres de dos clans de la droga a Girona

Sis dels empresonats en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra el clan Fajardo, suposadament dedicat al tràfic de marihuana a escala internacional, han sortit en llibertat sota fiança. L'Audiència de Girona ha estimat parcialment les peticions dels advocats Sergio Noguero i Carles Monguilod, que porten la seva defensa, contra la resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners, que el 19 d'octubre va enviar a presó tretze dels detinguts per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.

El tribunal argumenta que els sospitosos tenen «arrelament suficient» al país. Per això, resol imposar-los el pagament de fiances d'entre 10.000 i 15.000 euros per neutralitzar el risc de fugida. A més, hauran de comparèixer periòdicament al jutjat. Per a l'Audiència hi ha indicis de la comissió de delictes de tràfic de drogues o tinença il·lícita d'armes però també conclou que, en aquest punt de la investigació, és «prematur» determinar que els arrestats formen part d'una organització criminal. «No pot deduir-se de les seves relacions familiars i del fet que es dediquin a l'activitat del cultiu de marihuana», apunta. Fonts de la defensa han detallat que la vista per resoldre els recursos a l'empresonament dels altres detinguts es farà dilluns vinent.

Segons va informar la Guàrdia Civil, la primera fase de l'operació contra el clan Fajardo batejada amb el nom de «Vassus-Monres» es va saldar amb el comís de 2.600 plantes i 65 kg de cabdells de marihuana, 45.000 euros en efectiu i 9 armes (tres pistoles, un revòlver, un rifle, una escopeta i tres carabines). Durant la intervenció, en què van participar 370 agents, també es van intervenir 22 vehicles (alguns d'alta gamma), munició, una catana, matxets i navalles de grans dimensions, a més de 15 telèfons mòbils d'última generació i diverses joies i rellotges d'alt valor.



La «multinacional», també

Paral·lelament, l'Audiència de Girona també ha deixat en llibertat sota fiança d'entre 10.000 i 20.000 euros els integrants del clan preparat per ser una «multinacional» de la marihuana que encara estaven en presó preventiva. El macrojudici contra els Capirote va començar el 9 d'abril i es va allargar més d'un mes. Finalment, l'Audiència va dictar sentència a principis de novembre i va condemnar disset dels 28 acusats per delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.

Aquesta sentència, però, no era ferma i les parts han interposat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En paral·lel al recurs, la defensa de cinc condemnats que encara es trobaven en presó preventiva, encapçalada pels advocats Sergio Noguero i Benet Salellas, van demanar que surtin en llibertat.

Ara, l'Audiència ha resolt que els suposats líders de la xarxa de narcotraficants, empresonats des del febrer de 2017, surtin en llibertat després de pagar les fiances. A més, hauran de comparèixer setmanalment al jutjat i no podran sortir del país. A les interlocutòries, el tribunal argumenta que el risc de fugida s'ha reduït pel temps que ja porten a presó i perquè les condemnes són «sensiblement menors» a les que demanava la fiscalia, que sol·licitava penes de fins a 19 anys i mig de presó.

A més, el tribunal també descarta que hi hagi risc de reiteració delictiva sobretot perquè el clan no té «capacitat operativa» després que els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera el desmantellés el febrer del 2017.

La sentència recorreguda al TSJC considerava provat que el clan estava dirigit per dos dels processats, Juan Cortés àlies «Dientes» i Indalecio Cortés, conegut com a «Juaneque». Per això, els imposava les penes més elevades. Al «Dientes», l'Audiència el va condemnar a 6 anys, 7 mesos i 15 dies de presó i a pagar una multa global de 166.203 euros i al «Juaneque» li van imposar 6 anys, 1 mes i 15 dies de presó i la mateixa quantitat en multes.