Un de cada tres morts d'accident de trànsit al gener a Catalunya s'han produït a Girona

Un terç dels morts d'accident de trànsit de Catalunya durant el mes de gener s'han produït a Girona. Tres persones han perdut la vida a la xarxa viària de la demarcació en aquest període.

A tot Catalunya, durant el aquest últim mes, hi ha hagut nou finats com a conseqüència d'un sinistre viari. Això representa un 36% menys de morts que el 2018, quan es van lamentar 14 víctimes mortals.

A la demarcació de Girona és on han crescut més el nombre de víctimes mortals durant el gener respecte al mateix període de 2017, ja que s'ha passat de dos morts a tres.

Dos dels sinistres mortals d'aquest gener van tenir lloc el mateix dia, el 19 de gener. Un va produir-se a Tossa de Mar i l'altre, a Figueres. El primer va ser el de Figueres i en aquest, una veïna de Llançà de 31 anys va perdre la vida al matí en un xoc frontal entre dos vehicles a la N-260. Com a conseqüència de l'accident de trànsit la dona i única ocupant del vehicle va perdre la vida i les dues persones que circulaven en l'altre cotxe van quedar ferides menys greus.

El mateix dia, però al migdia, a Tossa de Mar, un jove motorista, veí de Malgrat i de 23 anys, va morir després de caure i ser atropellat per una altra moto a Tossa. Les dues persones de l'altre vehicle van quedar ferides lleus.

El sinistre viari mortal més recent és del 23 de gener i va tenir lloc a la C-65, al seu pas per Llagostera. Un home de 80 anys va perdre la vida d'un xoc frontal amb un altre cotxe quan circulava per aquesta via. Dues persones més van resultar ferides.



Nou morts a Catalunya

De les dades de Catalunya, cal desacar que han perdut la vida nou persones en nou accidents de trànsit. Això suposa una baixada del 36% del nombre de morts i accidents mortals respecte al 2018.



Dos motoristes morts el gener

De les nou persones mortes, dos són motoristes -un és del de Tossa- i un era vianant. Pel que fa a tipus d'accidents, s'ha de dir que els accidents amb un sol vehicle implicat han disminuït un 60% respecte al mateix període de l'any passat, passant de cinc a dos. També destaca la disminució de les sortides de vies, passant de sis a dos. Quant a edats dels finats, quatre dels nou morts tenien més de 74 anys -un d'ells era l'home de 80 anys mort a Llagostera-.

I pel que fa als dies de la setmana on s'han produït més accidents, quatre dels nou han passat entre dilluns i dijous.

Per demarcacions, la de Barcelona és on han disminuït més el nombre de víctimes mortals. El Servei Català de Trànsit informa que s'ha passat de quatre a un. Això implica un retrocés del 75%.

A les demarcacions de Girona i Tarragona hi ha hagut el mateix nombre de morts, tres. Mentre que a Lleida, dos i Barcelona, un.

L'any passat es van produir 40 accidents de trànsit mortals i en aquests hi van morir 45 persones a les comarques de Girona. El 2017 la xifra va ser més baixa, amb 36 sinistres mortals i 42 morts. On va créixer més la mortalitat va ser en zona urbana, on en 10 accidents van morir 13 persones.