Armando González guanya el concurs de fotografia de la Natura de Banyoles

El concurs de fotografia de la Natura d'enguany, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos, la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG) i el Museu Darder de Banyoles, va lliurar els guardons el divendres de la setmana passada, data en què també es va inaugurar l'exposició de la 18a edició del concurs, on es mostren els 13 finalistes d'un total de 47 participants fins al 15 de setembre al Museu Darder de Banyoles.

El primer premi (400 euros) va ser per Armando González amb la fotografia «Tempus fugit-1». El premi de 250 euros a la millor fotografia realitzada per un soci d'alguna de les entitats organitzadores o una persona vinculada amb la UdG ha estat per Joan Surroca amb la fotografia «La roca impossible». Enguany s'ha donat un segon premi (250 euros) per a Pablo Pérez, amb la fotografia «Erosión», realitzada a Navarra.