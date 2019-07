Utilitzaven una furgoneta com a magatzem de petards

La Guàrdia Civil ha interposat dues denúncies en les 130 inspeccions durant la campanya pirotècnica de Sant Joan a les comarques de Girona. El cos policial assegura que una d'elles és greu perquè s'utilitzava una furgoneta com a magatzem dels petards.

Entre els dies 1 i 29 de juny, efectius de les Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil desplegades a Catalunya van dur a terme 1.011 inspeccions als prop del miler d'establiments de venda de pirotècnica, tant permanents com temporals. Hi van detectar 46 infraccions greus i dues de lleus a la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de Seguretat Ciutadana. I davant d'això van instruir les corresponents denúncies per la seva avaluació per la Delegació del Govern a Catalunya.

Durant el transcurs de l'operatiu especial han participat 171 guàrdies civils pertanyents a les 40 intervencions d'Armes i Explosius desplegades a Catalunya amb el suport puntual d'unitats territorials de les comandàncies de Barcelona i Girona.

Una de les infraccions destacades de Catalunya és que els agents de la Guàrdia Civil van comissar a Òdena el material pirotècnic d'una caseta que va ser tancada en trobar-se situada a menys de 20 metres de dues instal·lacions de gas natural.

La Guàrdia Civil també ha detectat la suposada venda irregular de pirotècnia per part d'una empresa barcelonina que podria haver comercialitzat de forma irregular productes d'una altra empresa del sector que li haurien estat adjudicats judicialment per la seva destrucció. Els policies van trobar 4.506 productes pirotècnics de la partida que s'havia de destruir en diversos establiments de venda de petards. I a més,van ser localitzats 669 quilos en un dipòsit autoritzat de Tarragona i 43.853 quilos en un altre de la província de Barcelona. Els agents de la Guàdia Civil van acabar denunciant l'empresa propietària del material per presumpta estafa.