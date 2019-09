Educació congela el preu del menjador escolar

El Departament d'Educació ha congelat el preu màxim del servei de menjador escolar en 6,20 euros per alumne i dia si l'utilitza habitualment i en 6,80 per als que ho fan de manera esporàdica, un cost que no s'ha tocat des del 2008.

La Conselleria ha oficialitzat el preu només dos dies abans que comenci el curs 2019-2020, un fet que, igual que la congelació, ha desagradat a l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec), tal com va posar de manifest ahir a través del seu compte de Twitter.



Sondeig sobre possible encariment

El servei, que Educació s'havia plantejat d'apujar, inclou l'àpat i l'atenció a l'alumnat fins que reprèn les classes a la tarda. La plataforma SOS Menjador, per exemple, va informar que el Departament els va plantejar aquesta possibilitat durant el procés obert per decidir com s'ha de regular el menjador escolar.

El preu i les condicions s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d'aquest dimarts.