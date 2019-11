Atac al repunt de la violència masclista entre joves a través del món digital

Les diferents violències masclistes que s'exerceixen a través de les xarxes socials, usant les noves tecnologies i, sobretot, les aplicacions de telefonia mòbil, són l'objectiu a batre d'un projecte del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya que vol introduir-se als instituts i en el lleure educatiu de les comarques de Girona.

Es tracta d'una guia de recursos pedagògics que dona eines a professorat de secundària i educadors perquè, juntament amb els joves, treballin per erradicar qualsevol tipus d'agressió per raó de gènere. Un paquet que inclou qualsevol pràctica de ciberassetjament, la difusió de fotografies amb contingut sexual d'una altra persona sense el seu consentiment o sexpreading, el control de la parella a través de les xarxes socials, «la imposició de rols i models de bellesa impossibles» i qualsevol acció que, a més d'atacar la llibertat d'una altra persona, utilitzi les noves tecnologies com a canal de transmissió.

El nom mateix de la iniciativa, que ja s'ha provat de manera pilot en tres instituts catalans, fa al·lusió al món digital i nadiu dels joves: «Unfollow (deixa de seguir) a les violències masclistes».

La presentació del projecte ahir a Girona va anar més enllà de l'explicació dels eixos de la iniciativa i va donar la veu a la Cooperativa Candela, una entitat barcelonina que defensa el canvi social basat en l'educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària. Mitjançant una xerrada, Miriam Aleman, de Candela, va posar nom als diferents tipus de violències masclistes que estan repuntant en els entorns digitals.

Després, responsables del programa van detallar en què consisteixen les fitxes d'activitats que s'han elaborat pensant en què els professionals de l'educació les puguin aplicar a l'aula. Els educadors i docents que van inscriure's a la jornada van protagonitzar l'última part, ja que algunes de les propostes de treball es va dur a la pràctica en un taller.