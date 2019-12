Vilademuls aposta per la millora de camins a la subvenció del PUOSC

L'Ajuntament de Vilademuls ha presentat un projecte de millora de camins en mal estat per optar al finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), que ha recuperat la Generalitat.

Segons ja va avançar Ràdio Banyoles, aquesta proposta s'eleva als 140.000 euros de pressupost i pretén arreglar i asfaltar els camins d'accés als diferents nuclis de població que conformen Vilademuls, 12 pobles i quatre veïnats.

«Encara per desgràcia, en ple segle XXI, alguns veïns tenen problemes per arribar a casa seva», va lamentar a Diari de Girona l'alcalde, Alex Terés, que va explicar que hi ha trams molt conflictius de camí forestal que, en ser molt argilosos, a la mínima que plou sempre hi ha vehicles que queden atrapats i ha d'anar algun tractor a treure'ls.

Així, doncs, segons va detallar Terés, han detectat aquells trams concrets que són més conflictius per condicionar-los i erradicar el problema.

Terés es mostra crític amb els criteris d'aquest Pla, ja que, al seu parer, no s'adeqüen a les necessitats particulars del terme municipal de Vilademuls. «A nosaltres ens hauria agradat posar clavegueram, ja que a alguns dels nuclis encara no en tenen, com Vilamarí i Terradelles», va apuntar. En aquesta línia, el batlle denuncia el caràcter «competitiu» del PUOSC, que, en les seves paraules, està «enfocat a crear llocs de treball i a les noves tecnologies» i les necessitats com la canalització no tenen cabuda. El consistori ja està demanant finançament per altres vies.

El terme municipal de Vilademuls abasta una dotzena de pobles en 62 quilòmetres quadrats, als quals s'han d'afegir els veïnats. Aquesta multiplicitat de nuclis –amb tan sols 800 habitants en tot el terme municipal–, fa que, apunta Terés, es multipliquin els costos i es compti amb poca capacitat d'inversió, 60.000 euros.