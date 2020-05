L'Ajuntament de Figueres modifica el cartipàs per «encarar la reactivació econòmica»

L'Ajuntament de Figueres ha modificat el cartipàs municipal per «encarar la segona fase del desconfinament i la reactivació econòmica». Segons va informar ahir el consistori a través d'un comunicat, els canvis afecten a quatre regidors: res del PSC i una d'ERC.

Així, la regidora socialista Sònia Trilla assumirà la regidoria de Serveis Urbans, Espai Públic i Manteniment que fins ara portava el també socialista César Barrenechea per «potenciar aquesta regidoria i la millora de l'espai públic». Per la seva part, Barrenechea continuarà al davant de la regidoria d'esports, una àrea que passarà a tenir «més importància» perquè s'haurà de gestionar l'obertura dels equipaments esportius amb les mesures sanitàries corresponents per evitar la propagació del coronavirus.

El vicealcalde Pere Casellas (PSC), assumirà l'àrea de Recursos Humans que fins ara portava la regidora Sònia Trilla. I finalment, la regidora Maria Gratacós (ERC), assumeix l'àrea de contractació, estadística i organització.

«Aquests petits canvis en el cartipàs es realitzen amb la voluntat de continuar el ritme actual del govern i reforçar àrees que tindran més importància en el dia a dia», va assegurar l'Ajuntament.