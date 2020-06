Sant Feliu de Pallerols aprova urbanitzar un polígon

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en l'últim ple, va aprovar de manera inicial el projecte d'urbanització del polígon de Llongafollia. L'aprovació va tenir el consentiment de tots els grups municipals. L'alcalde, Artur Colomer (Units per Sant Feliu-AM), ha explicat que l'inici dels tràmits per al projecte d'urbanització té l'origen en l'interès d'una empresa a instal·lar-se al polígon. La urbanització anirà a càrrec de l'Incasol que té la propietat dels terrenys. Es tracta d'una extensió de quatre hectàrees i mitja situada a l'entrada al municipi des d'Olot. La creació del polígon va tenir un pas important fa deu anys, quan l'Ajuntament va poder requalificar el sòl agrícola de Llongafollia en terreny industrials. Van haver de passar vuit anys de negociacions amb la Generalitat per aconseguir-ho. Es veu que ara hi ha una empresa molt interessada a instal·lar-s'hi.