Incertesa i resignació entre els comerços de Figueres davant de l'avanç del virus

Multes per no dur mascareta. L'enduriment de les mesures per frenar el virus a Figueres ja ha comportat 25 sancions i ha posat en alerta veïns i comerços.

Comerciants i hostalers de Figueres entenen i comparteixen majoritàriament les mesures decretades per l'Ajuntament, arran dels nous casos de covid a la ciutat. Tot i això, no amaguen la seva «incertesa i preocupació», ja que temen que es pugui traduir amb una baixada de vendes en dos sectors «molt castigats». La realitat, però, és que els figuerencs han seguit sortint al carrer i a les terrasses dels bars els clients majoritàriament portaven mascareta, després que el consistori advertís de sancionar a qui no se la posi. De fet, la Policia Municipal de Figueres ja va interposar ahir les primeres 25 denúncies a usuaris que no duien la mascareta al carrer.

Els veïns es resignen, però confien que les mesures serveixin per poder retornar a la normalitat. En el que coincideixen tots és en la importància que la població «sigui conscient» de la gravetat del problema. L'amenaça de sancionar a qui no porti mascareta ha fet efecte i ahir bona part dels clients de les terrasses dels bars de Figueres la duien. De fet, tant els veïns de la ciutat com els comerciants i hostalers han vist amb bons ulls l'enduriment de les mesures decretades pel govern municipal encapçalat per l'alcaldessa, Agnès Lladó. Un enduriment que s'ha traduït en un tancament dels parcs públics i multes a aquelles persones que no portessin la mascareta. Així, des d'ahir, la Guàrdia Urbana de Figueres ja ha imposat 25 sancions a persones que no feien cas a aquesta obligatorietat.

En Pau Duran és un cambrer d'un bar de la plaça de l'Ajuntament i reconeix que en els darrers dies ha vist «gent passant de tot». «Estic molt a favor de les mesures que ha pres l'Ajuntament perquè ens cal ser més conscients del què ha passat», remarca. Amb tot, des de l'hostaleria es mostren «preocupats» per si l'increment de casos els obliga a tancar de nou aquests establiments.

El mercat de la plaça Catalunya també ha estat un dels llocs on les mesures de seguretat s'han incrementat. Els paradistes reconeixen que la ciutadania «no és conscient com abans» del problema i esperen que l'enduriment de les mesures els permeti tornar a la normalitat.

L'Antonio García té una parada de fruita i lamenta que moltes vegades s'han de discutir amb els clients per tal que es rentin les mans o es posin la mascareta. «Arriba la gent, els expliques que ho han de fer i a vegades ens diuen que ja s'han posat el gel, i els molesta quan els demanes que hi tornin. Com si en tinguéssim la culpa nosaltres», lamenta García.



Por d'un tancament de frontera

Un dels aspectes que més preocupen els comerciants i hostalers de Figueres en particular i de l'Alt Empordà en general és un nou tancament de la frontera. I és que l'amenaça del nou primer ministre francès, Jean Castex, fa incrementar la incertesa en aquests sectors, que recorden, estan «molt castigats» per la crisi econòmica i sanitària.