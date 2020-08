Els epidemiòlegs, inquiets per l'evolució, urgeixen a reforçar les mesures de contenció

La Societat Espanyola d'Epidemiologia va mostrar ahir la seva preocupació per la situació actual de l'epidèmia de covid-19, que «podria empitjorar» pròximament si no es prenen les mesures de contenció necessàries. Per això, l'associació d'epidemiòlegs va urgir que es reforcin els sistemes de salut. Ho va fer en un comunicat a través del qual van oferir tots els seus recursos a les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques per participar i ajudar en «qualsevol procés d'avaluació que permeti generar coneixement» per actuar contra aquest virus amb «la major efectivitat possible, aportant professionals de tot el ventall multidisciplinari de la Salut Pública».

La SEE creu que és imprescindible avaluar les estratègies que s'han anat prenent i l'impacte que han tingut per millorar la capacitat de resposta, «afavorint l'aplicació de les mesures més efectives i descartant aquelles que tenen poc o cap benefici». Així mateix, insten les institucions a reforçar els sistemes de salut i els seus diferents nivells assistencials (Serveis d'Epidemiologia i Salut Pública, Atenció Primària, Atenció Especialitzada i Serveis Socials).

Sobretot, posen l'accent en la importància de reforçar els sistemes de vigilància i control de malalties transmissibles perquè disposin de tots els recursos humans necessaris per realitzar la identificació i seguiment dels casos i els seus contactes. Una tasca que, subratllen, han de realitzar professionals «adequadament formats» que treballin amb unes condicions laborals i amb remuneració «dignes».

Finalment, apel·len a la responsabilitat «individual, col·lectiva i institucional» com la «millor manera» de reduir l'impacte. Per això fan una crida a tots els ciutadans a seguir les recomanacions de prevenció: usar màscara, rentar-se sovint les mans, mantenir la distància de seguretat de 2 metres, reduir l'activitat social, especialment en ambients sense ventilació, i respectar l'aïllament o quarantena si escau.



Avaluar el sistema

Així, la SEE se suma a les múltiples veus d'experts que en les darreres setmanes han demanat al Govern espanyol avaluar la gestió institucional de la pandèmia per poder aplicar millores de cara a una segona onada. Divendres passat una vintena de científics de renom a Espanya van reclamar mitjançant una carta a The Lanclet, una auditoria independent del coronavirus, per investigar les causes que han portat al país a patir taxes tan elevades de mortalitat tot i gaudir d'un dels millors sistemes sanitaris del món. Durant el cap de setmana, el suport a la proposta es va anar ampliant sumant nombroses entitats i societats de metges del país.