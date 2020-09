Un brot a la residència de Palau afecta tres usuaris i set treballadors

Un brot a la residència de Palau de Girona afecta deu positius, entre usuaris i treballadors , i ha aïllat més de cent persones, segons ha pogut saber Diari de Girona. Tots els casos són asimptomàtics i han resultat positius en uns cribratges de control que s'han fet durant aquest mes de setembre.

En un primer cribratge, que es va fer entre els dies 4 i 7 de setembre als 176 residents i 126 treballadors que hi ha al centre, van donar positiu dos residents i set treballadors. Arran d'aquest fet, s'ha fet un estudi de contactes a usuaris i empleats, i s'ha realitzat una segona PCR a 93 residents i 29 treballadors. Fins ara només ha sortit un positiu més, a un dels residents que també és asimptomàtic. També es va procedir a aïllar els professionals afectats i la gran majoria dels residents de Palau ja que el centre ja té adoptades mesures de sectorització des de l'inici de la pandèmia. Així doncs, en aquests moments hi ha tres positius entre els 176 residents i set positius entre els 126 treballadors, i la situació està controlada amb el brot contingut, segons informa el Departament de Salut.

Afectació a geriàtrics

Des de principis de mes, la incidència del coronavirus torna a ser alta a residències. D'entrada, fa dues setmanes que es va detectar un brot al geriàtric Montsacopa d'Olot, que ha deixat 21 casos i tres víctimes. Aquesta setmana, l'alcalde del municipi ja el va donar per controlat i finalitzat. Aquesta mateixa setmana també saltaven totes les alarmes al geriàtric Els Cirerers de Vilafreser, a Vilademuls, on ja hi ha 36 positius entre residents i treballadors. El brot es va originar a finals de la setmana passada, quan es va tenir coneixement de dos casos positius de COVID-19 de dues treballadores i un dels residents de la residència.

Finalment, dimarts aquest diari avançava el tancament preventiu del Centre de Dia Girona, després que una treballadora donés positiu al cribratge de Girona i actualment resten a l'espera dels resultats de les proves PCR d'usuaris i empleats.