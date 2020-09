Vallter 2000 i Vall de Núria registren un 17% menys de visitants a l'estiu que el 2019

Un total de 142.822 persones han visitat aquesta temporada d'estiu les dues estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) al Ripollès (Vallter 2000 i Vall de Núria), un 17% menys que les mateixes dates de l'any passat. En una temporada marcada per la covid-19, FGC celebra que les dues estacions s'hagin situat com a "referent turístic de proximitat". En concret, Vallter 2000 ha superat la xifra de 10.195 visitants del Telecadira Panoràmic, un increment del 68% respecte l'any 2019. D'altra banda, Vall de Núria, tot i començar la temporada gairebé tres setmanes més tard respecte l'any passat, ha tancat l'estiu amb uns resultats a l'agost similars als de la temporada passada i amb un augment de visitants al setembre.

Vallter 2000 ha superat la xifra de 10.195 visitants del Telecadira Panoràmic aquest estiu, un increment del 68% respecte els 6.062 de l'any 2019. A més, des de FGC expliquen que a aquesta xifra cal sumar-hi les persones usuàries que, sense fer ús del telecadira, han gaudit de l'estació i de les activitats.

Vallter 2000 s'ha consolidat com un destí popular per als practicants de ciclisme de carretera gràcies a la creixent fama del port ciclista rebatejat com a 'Sostre de Catalunya'. A més, des de FGC asseguren que l'estació "esdevé un punt de trobada per a famílies, senderistes i 'trail runners' de la província de Girona que volen gaudir de l'alta muntanya i el medi natural a prop de casa gràcies a les instal·lacions i serveis que ofereix als visitants".

Augmenten els visitants al setembre a Vall de Núria

Tot i començar la temporada el 19 de juny, gairebé tres setmanes després respecte l'any passat, i no comptar amb totes les activitats i serveis oberts a causa de la covid-19, Vall de Núria tanca un estiu marcat pels resultats del mes d'agost, similars als de l'any passat, i l'augment de visitants al setembre. Així doncs, durant el mes d'agost, l'estació ha registrat 69.084 visitants, xifra que suposa el 97,1% respecte als 71.118 de l'any passat. Durant el mes de setembre ha augmentat un 4,9% el nombre de persones que han visitat Vall de Núria, 31.601 en relació amb les 30.124 del mateix període del 2019.

El remodelat Telefèric Coma del Clot, que arriba fins al Pic de l'Àliga i ofereix unes vistes panoràmiques de la Vall i del seu entorn, ha aconseguit una gran acollida entre el públic, transportant 31.009 persones. Una xifra que supera les 30.846 registrades el 2018 durant la mateixa època. Durant el 2019 el telefèric va estar tancat al públic durant els mesos d'estiu per obres de millora a la infraestructura. Pel que fa al mes d'agost, el nou Telefèric ha registrat 16.370 passatgers, un augment del 14,9% respecte als 14.249 del 2018.

Aquest estiu, a més, s'ha estrenat un nou servei d'àudio guiatge amb suport aplicació mòbil que complementa la visita a la Vall i el viatge en el Cremallera i que fan servir un 15% de les persones que viatgen en el tren. Una altra novetat de l'estació ha estat l'experiència 'Un viatge a una vall única: Vall de Núria' que posa en valor els trens d'època suïssos MGB com un transport genuí d'alta muntanya.

Vallter 2000 i Vall de Núria es preparen per a la temporada d'hivern

Vallter 2000 va tancar la temporada d'estiu el passat 13 de setembre, mentre que Vall de Núria no acaba la seva activitat i obrirà diàriament fins l'1 de novembre. A partir de llavors, continuarà oberta els caps de setmana amb el Cremallera, el telefèric, la botiga, un punt de restauració i el Parc Lúdic fins a l'inici de la nova temporada d'hivern. Ambdues estacions han estat treballant també en el manteniment i la preparació de les pistes i instal·lacions per a la propera temporada d'hivern 20-21. La previsió és obrir les estacions a partir de l'1 de novembre sempre que les condicions meteorològiques i d'innivació ho permetin.

Mesures de prevenció a les estacions de muntanya

En relació a les mesures de seguretat per contenir la pandèmia del coronavirus, FGC assegura que han aplicat els protocols seguint les indicacions de les autoritats sanitàries competents, "que han permès oferir el servei amb les màximes garanties de seguretat per prevenir el contagi". També s'han aplicat mesures de prevenció i senyalització per preservar la salut dels usuaris basades en la higiene, la protecció i el distanciament social.