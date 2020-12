Ugur Sahin y Özlem Türeci, la parella alemanya que està darrere la vacuna

La parella de metges alemanys Ugur Sahin i Özlem Türeci ha creat la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per la seva empresa BioNTech en col·laboració amb la nord-americana Pfizer i que s'espera que rebi aquest dilluns l'aprovació per part de les autoritats sanitàries europees.

El ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn, dona pràcticament per descomptada l'aprovació d'aquesta vacuna que el país preveu poder administrar a partir del 27 de desembre. De fet, aquesta és la data seleccionada per l'inici de la vacunació a molts països europeus.

El patró comú que se seguirà serà començar a vacunar la població de risc, incloent les persones més grans de 80 anys i aquelles que pateixin patologies. En aquesta línia, els dos científics alemanys creuen que amb l'administració de la vacuna al conjunt de la població, es pot aconseguir la immunitat al covid-19 al llarg de l'any que ve.

La parella de metges es va conèixer a l'Hospital Universitari de Saarland. Türeci cursava l'últim any dels seus estudis de medicina mentre Sahin treballava al departament d'oncologia, al costat de Michael Freundschu que li havia dirigit la seva tesi doctoral a Colònia sobre teràpies immunològiques contra el càncer.

L'any 2000 van marxar a Magúncia i es van concentrar a desenvolupar teràpies innovadores contra el càncer. Un any més tard, van fundar una empresa, Ganymed Pharmaceuticals, que va desenvolupar anticossos que detenen el creixement de les cèl·lules canceroses. El 2016, van vendre l'empresa al consorci japonès Astellas per més de 400 milions d'euros.

El 2008, van fundar BioNTech, pel desenvolupament de teràpies contra el càncer a partir de l'anàlisi de la informació genètica dels tumors, desenvolupar teràpies individuals per a cada cas particular.

El gener de 2019, quan van començar a aparèixer les primeres informacions del que estava passant a Wuhan, la parella van prendre la decisió de fer un gir a l'empresa després de considerar que utilitzant la mateixa tecnologia mRNA tenien possibilitats de desenvolupar una vacuna contra el coronavirus.

Amb l'aprovació d'urgència per a la vacuna als Estats Units i el Regne Unit i amb la imminent aprovació a la Unió Europea s'ha aconseguit, segons Türeci, «coronar una etapa intermèdia però la marató no ha acabat».

El que ve ara és el repte logístic per preparar la vacunació, per la qual cosa l'empresa treballa sense descans i molts dels seus empleats també ho faran durant Nadal.

Sahin creu que a l'hivern el món podrà tornar a la vida normal. Tant per a ell com per a la seva dona, la tornada a la normalitat significarà tornar al seu projecte inicial: la lluita contra el càncer. Una lluita que per a molts pot tenir, a llarg termini, una importància encara més gran que l'actual crisi sanitària, tot i la rellevància conjuntural que té el desenvolupament de la vacuna contra el coronavirus.